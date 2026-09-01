Comprar una casa, un lote o incluso una oficina mediante una subasta pública es una posibilidad que estará disponible durante septiembre, pues Colpensiones puso a disposición 31 inmuebles que ya no necesita para sus actividades misionales y que serán ofrecidos a ciudadanos interesados mediante la plataforma El Martillo.

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El catálogo incluye propiedades ubicadas en Bogotá, Bolívar, Boyacá, Magdalena, Antioquia y otros departamentos. La oferta es variada y contempla casas, locales comerciales, oficinas, garajes, depósitos, bodegas, apartamentos, lotes urbanos y rurales, por lo que existen alternativas para diferentes necesidades y presupuestos.

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Entre los bienes destacados aparecen un local y un depósito en el sector de Lago Gaitán, en Bogotá, además de una oficina de 191,55 metros cuadrados y dos garajes individuales en Puente Largo. También hay inmuebles de mayor extensión, como una finca de 10 hectáreas en San Estanislao de Kostka, Bolívar.

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El catálogo incluye una casa en Puerto Boyacá, con 300 metros cuadrados de terreno y 540 metros cuadrados construidos, además de una vivienda en Puerto Colombia, Atlántico. En Santa Fe de Antioquia aparecen lotes de más de 3.000 metros cuadrados, mientras que en Cartagena se ofrece un casalote de 683 metros cuadrados.

Para quienes buscan opciones comerciales o logísticas hay una bodega en Barranquilla con 2.940,69 metros cuadrados de terreno y 3.219 metros cuadrados construidos. También aparece un apartamento de 87,8 metros cuadrados en Santa Marta.

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Así se puede ofertar por los inmuebles de Colpensiones

La venta se efectúa mediante la modalidad de precio base en reserva. Los interesados deben presentar una propuesta económica que posteriormente será evaluada por Colpensiones. La recepción de ofertas comienza el 1.° de septiembre a las 12:00 p. m. y termina el 2 de septiembre de 2026 a las 2:30 p. m.

Para participar hay que ingresar a El Martillo, consultar el evento del 2 de septiembre, revisar las características del inmueble y seleccionar la opción para ofertar. Después se debe contar con una cuenta en la plataforma y entregar un depósito de $5 millones por cada propiedad en la que se quiera participar.

Finalmente, después del cierre, la propuesta más alta será enviada a Colpensiones, que tendrá hasta tres días hábiles para responder. Si la oferta es aceptada, comenzarán los trámites correspondientes y el pago del saldo; si no es seleccionada, los $ 5 millones entregados como depósito serán devueltos.

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