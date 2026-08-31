Con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema pensional en Colombia, prevista para el 1 de abril de 2027, los trabajadores independientes tendrán cambios importantes en la forma de realizar sus aportes para la pensión.

Sigue a PULZO en Discover

La reforma pensional establece nuevas reglas para quienes reciben ingresos por cuenta propia y para los prestadores de servicios.

De acuerdo con la Ley 2381 de 2024, los trabajadores independientes que hagan parte del pilar contributivo deberán realizar sus aportes a Colpensiones sobre los primeros 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Esto significa que, dentro de ese límite, el aporte destinado a pensión será dirigido completamente al fondo público.

La medida cobija a diferentes tipos de independientes. Entre ellos están las personas que trabajan mediante contratos de prestación de servicios, quienes desarrollan actividades económicas por cuenta propia y aquellos que reciben ingresos provenientes de otros tipos de contratos.

Lee También

También se incluyen los llamados rentistas de capital, es decir, personas cuyos ingresos provienen de inversiones u otras actividades que generan rentas.

Para quienes tengan ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos, el funcionamiento será diferente.

En estos casos, la cotización se dividirá: la parte correspondiente a los primeros 2,3 salarios mínimos deberá ir a Colpensiones, mientras que el dinero correspondiente al ingreso que supere ese límite será destinado a una administradora privada de fondos de pensiones.

Uno de los principales cambios, por tanto, es que los independientes ya no podrán escoger libremente una administradora privada para la totalidad de su cotización cuando sus ingresos estén dentro del componente contributivo establecido por la reforma. Colpensiones tendrá un papel obligatorio en la administración de la primera parte de los aportes.

El nuevo esquema busca establecer una distribución entre el régimen público y los fondos privados dependiendo del nivel de ingresos de cada trabajador. Por esta razón, los independientes deberán prestar especial atención a sus ingresos y a la manera en que calculan sus aportes cuando comience a aplicarse el nuevo sistema.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.