Velasco señaló que, aunque solo unos 2 millones de trabajadores ganan el salario mínimo, cerca de 80% de los pensionados recibe una mesada equivalente a ese nivel, lo que evidencia su importancia como variable central del sistema.

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Entre los cambios recientes, destacó la modificación al esquema de rentas vitalicias, que elevó el capital necesario para pensionarse de $350 millones a cerca de $550 millones, trasladando mayores costos al afiliado.

En diálogo con La República, también criticó el decreto que limita la inversión en el exterior de los fondos, al considerar que reduce la rentabilidad, aumenta el riesgo y afecta la liquidez del ahorro pensional.

Velasco explicó en ese medio que más de 80% de los $500 billones administrados corresponde a rendimientos, con una rentabilidad real promedio de 8,4% anual en los últimos años.

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Sin embargo, advirtió que invertir solo en Colombia podría reducir esos retornos a la mitad.

Finalmente, cuestionó propuestas como trasladar recursos hacia Colpensiones y el uso del salario mínimo como herramienta social, señalando que esto genera distorsiones y afecta la sostenibilidad del sistema pensional.

Qué es Colpensiones y cómo funciona en Colombia

Colpensiones es la entidad estatal encargada de administrar el Régimen de Prima Media en Colombia, un sistema pensional basado en la solidaridad intergeneracional.

Esto significa que los aportes de los trabajadores activos financian las pensiones de quienes ya están jubilados, a diferencia del modelo de ahorro individual de los fondos privados.

Para acceder a una pensión en Colpensiones, los afiliados deben cumplir dos requisitos principales: alcanzar la edad mínima (57 años para mujeres y 62 para hombres) y cotizar al menos 1.300 semanas, equivalentes a unos 25 años de trabajo.

El monto de la pensión depende del promedio salarial de los últimos años cotizados y del total de semanas acumuladas.

Si una persona no logra cumplir las semanas requeridas, puede acceder a una indemnización sustitutiva, que es la devolución de sus aportes ajustados. Además, el sistema incluye subsidios implícitos, especialmente para quienes cotizan sobre salarios bajos, lo que permite garantizar pensiones cercanas al salario mínimo.

Colpensiones se financia principalmente con las cotizaciones obligatorias de empleados y empleadores, junto con recursos del Estado cuando es necesario. Su principal reto es la sostenibilidad, debido al envejecimiento de la población y a la alta informalidad laboral en el país.

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