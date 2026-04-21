La decisión se tomó luego de verificar que el acuerdo obtuvo el 76,3 % de aprobación de los acreedores, cumpliendo las mayorías exigidas por la Ley 1116 de 2006 y garantizando el debido proceso.

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El plan permitirá reorganizar un pasivo cercano a $76.000 millones, tras excluirse alrededor de $38.000 millones en créditos aprobados por un acreedor.

La deuda será pagada en un plazo de diez años bajo condiciones acordadas. Con esta medida, la empresa busca asegurar su viabilidad, mantener 477 empleos directos y continuar la operación de 86 puntos de venta en el país.

Restcafé, fundada en 1993, se dedica a la comercialización de alimentos y la operación de restaurantes y cafeterías.

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Paralelamente, el proceso de reorganización de Franquicias y Concesiones S.A.S. (Presto) fue suspendido por orden judicial, debido a una tutela presentada por un acreedor.

La Superintendencia continuará supervisando el cumplimiento del acuerdo para proteger a los acreedores y la estabilidad empresarial.

Cuántos años lleva OMA en Colombia

La historia de OMA en Colombia comienza en 1993 con la creación de Restcafé S.A.S. en Bogotá. Desde sus inicios, la marca apostó por posicionarse como una cafetería moderna, inspirada en modelos europeos, ofreciendo café de alta calidad acompañado de productos de panadería y comidas rápidas.

En un momento en que el consumo de café en el país estaba más asociado al hogar que a las tiendas especializadas, OMA ayudó a transformar los hábitos de consumo hacia experiencias fuera de casa.

Durante finales de los años noventa y la década de 2000, la compañía experimentó un crecimiento sostenido, expandiendo sus puntos de venta en centros comerciales, aeropuertos y zonas empresariales de varias ciudades del país.

Su estrategia combinó ubicaciones estratégicas, estandarización del servicio y una oferta accesible, lo que le permitió competir con otras cadenas nacionales e internacionales.

OMA también fue pionera en el desarrollo del concepto de café tipo “premium accesible” en Colombia, consolidando una marca reconocida por los consumidores urbanos.

Con el paso del tiempo, enfrentó mayores retos por la entrada de competidores globales y cambios en las preferencias del mercado. Aun así, se mantiene como un actor relevante en el sector de cafeterías, con presencia nacional y reconocimiento de marca.

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