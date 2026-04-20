El pasado 9 de abril, en las instalaciones de Pulzo, se realizó el ‘workshop’ ‘Florece y Factura: mujeres tomando las riendas’, en el que expertas de diversas entidades, públicas y privadas, se reunieron para hablar de empleabilidad, finanzas personales, emprendimiento y asociatividad.

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El evento contó con el respaldo del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Agricultura, además de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, la Fundación Universitaria de La Rioja (Unir), Colgas, la Lotería de Cundinamarca y Pharmbills, empresa de externalización de facturación médica y gestión del ciclo de ingresos en Estados Unidos.

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María Alejandra Puentes, gerente regional para Colombia de Pharmbills, participó en este encuentro y brindó una charla sobre cómo mejorar la hoja de vida al momento de presentarse a un nuevo puesto de trabajo y cómo comunicarse de manera asertiva con futuros reclutadores.

“Una entrevista no es solo un interrogatorio, es nuestra oportunidad de tener esa conversación crítica más allá de justificar por qué merecemos quedarnos con el cargo; va hacia cómo nos proyectamos y posicionamos”, comentó Puentes.

Asimismo, destacó que, a la hora de buscar empleo, los reclutadores o las empresas especializadas en reclutar personal cuentan con un panorama claro y preciso acerca de qué es lo que desean sus clientes, por lo cual contar con una hoja de vida completa y hacer uso de herramientas como LinkedIn son sus mejores aliados.

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Crear hoja de vida atractiva para el trabajo ideal

Estos son los ‘tips’ que lo ayudarán a tener una hoja de vida más ganadora:

Estudiar y conocer a qué se está aplicando.

Entender el contexto: al momento de tener una entrevista y de responder las preguntas, pensar en cuál es el contexto y cómo sus acciones influirían en los resultados.

Identificar su diferencial: responder a la pregunta de qué lo hace diferente a otros candidatos y qué promesa de valor le dará a su cargo.

Ser específico y estratégico: brindar respuestas concretas acerca de qué es lo que quiere lograr, cuáles son sus metas a futuro en la empresa y cómo se quiere posicionar allí.

Marca personal: hablar sobre proyectos en los que ha participado y cómo estos han impactado positivamente. Además, mostrarse a sí mismo de forma honesta y transparente.

Al concluir, María Alejandra Puentes destacó la importancia de saber comunicar la marca personal de cada aspirante, pues, más allá de decir con palabras su trayectoria profesional, debe demostrarlo con hechos.

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¿Qué es Pharmbills y cómo opera en Colombia?

Pharmbills es una empresa fundada en Estados Unidos en 2016 que presta servicios de gestión del ciclo de ingresos para el sector salud. Su operación se centra en procesos administrativos como la facturación médica, la gestión de reclamaciones ante aseguradoras, el recaudo de pagos y la atención al cliente para clínicas y compañías del sistema sanitario, principalmente en ese país.

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En Colombia, la compañía opera mediante la contratación independiente de talento local que trabaja de forma remota o híbrida para clientes internacionales. Desde aquí, los equipos se encargan de tareas administrativas y de soporte vinculadas al sistema de salud estadounidense, bajo modelos de tercerización de procesos y servicios especializados, lo que permite exportar servicios profesionales desde el mercado colombiano.

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