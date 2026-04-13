Una nueva oportunidad laboral en el exterior se abre para los colombianos. La Agencia Pública de Empleo del Sena anunció una convocatoria para trabajar en Ontario (Canadá), dirigida a perfiles técnicos y tecnológicos. Las vacantes ofrecen contratos formales con salarios que alcanzan los 4.506 dólares canadienses, lo que equivale a más de 12’000.000 de pesos mensuales.

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La oferta se divide en dos áreas principales, cada una con cinco puestos (diez en total) disponibles. Los seleccionados trabajarán en jornadas de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

1. Supervisor de explotación agrícola

Perfil: técnicos o tecnólogos en riego, adecuación de tierras, procesos de agricultura u operación de maquinaria agrícola.

Funciones: supervisar la instalación de invernaderos y estructuras agrícolas, coordinar equipos de trabajo y establecer métodos para cumplir con los cronogramas de construcción.

Salario: 12’262.251 pesos mensuales aproximadamente.

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2. Supervisor de construcción

Perfil: técnicos o tecnólogos en mantenimiento de edificaciones, carpintería, mampostería o construcción de proyectos de jardinería y amueblamiento urbano.

Funciones: coordinar infraestructuras viales y edificaciones según planos, gestionar materiales, instruir a los trabajadores en normas de seguridad y supervisar cronogramas de obra.

Salario: 12’262.251 pesos mensuales aproximadamente.

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Es fundamental que los interesados hagan el proceso a la brevedad, ya que las vacantes pueden cerrarse antes de lo previsto.

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Fecha de apertura: 8 de abril de 2026. Fecha de cierre: 22 de mayo de 2026.

El Sena advierte que, si se alcanza el número de candidatos requeridos por la empresa antes de la fecha límite, la solicitud se inhabilitará y pasará a estado de seguimiento.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar con el Sena en Canadá 2026?

La Agencia Pública de Empleo del Sena anunció nuevas vacantes para colombianos interesados en trabajar en Canadá durante 2026. La convocatoria está dirigida específicamente a perfiles con experiencia en los sectores de construcción, carpintería, jardinería y paisajismo.

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Uno de los pilares fundamentales para aplicar es el dominio del inglés. Según el pliego de condiciones, los aspirantes deben contar con un nivel intermedio que les permita comprender instrucciones precisas y manejar lenguaje técnico propio de su sector. No obstante, las autoridades aclaran que un nivel avanzado es ideal para aumentar las posibilidades de selección.

Es importante que los interesados tengan en cuenta que el candidato seleccionado deberá asumir la totalidad de los gastos derivados de su llegada e instalación en territorio canadiense.

En cuanto a la documentación legal, la empresa contratante brindará orientación sobre el proceso de visado; sin embargo, el trabajador tiene la libertad de elegir la agencia de su preferencia para gestionar dichos trámites de manera autónoma. Las postulaciones se hacen exclusivamente a través de la plataforma oficial de la Agencia Pública de Empleo del Sena.

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