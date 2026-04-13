El panorama para quienes tienen sus aportes en fondos de pensiones privados como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia podría cambiar drásticamente. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0369, una medida que busca poner un tope a las inversiones que estas entidades hacen en el extranjero, lo cual ha encendido las alarmas en el sector financiero y gremial.

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La diversificación es clave para proteger y multiplicar el ahorro pensional, limitarla mediante el Decreto 0369 de 2026 aumenta el riesgo y afecta negativamente la rentabilidad del ahorro de los colombianos, lo que implica menor acceso a la pensión y pensiones más bajas para los… pic.twitter.com/zmGdOiJb0S — Asofondos (@fondosdepension) April 9, 2026

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El nuevo decreto establece un límite máximo a la inversión de recursos pensionales en activos fuera de Colombia. La norma obliga a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) a presentar, en un plazo de seis meses, un plan de ajuste ante la Superintendencia Financiera para que las nuevas cotizaciones de los trabajadores se queden en el país y financien proyectos locales.

Según Asofondos, el gremio que agrupa a las AFP, esta decisión atenta contra el principio de diversificación. Al no poder mover el dinero libremente por los mercados del mundo buscando las mejores ganancias, el ahorro de los colombianos podría verse afectado por:

Menores rendimientos : al limitar las opciones de inversión, se reducen las posibilidades de obtener altas rentabilidades.

: al limitar las opciones de inversión, se reducen las posibilidades de obtener altas rentabilidades. Pensiones más bajas : si el capital no crece al ritmo esperado, el monto final de la mesada pensional será menor.

: si el capital no crece al ritmo esperado, el monto final de la mesada pensional será menor. Dificultad para jubilarse: a los trabajadores les tomará más tiempo o esfuerzo acumular el capital necesario para una renta vitalicia.

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Andrés Velasco, presidente de Asofondos, fue enfático en que limitar las inversiones en el exterior va en contravía del “deber fiduciario” de las administradoras. En palabras sencillas, las AFP tienen la obligación legal de priorizar el crecimiento del ahorro del trabajador por encima de cualquier otro fin.

“Su principal mandato es garantizar el beneficio de los afiliados mediante la gestión de sus recursos de manera segura, transparente y, sobre todo, priorizando el crecimiento de su ahorro en el largo plazo”, explicó Velasco.

¿Por qué no se invierten todos los fondos de pensiones privados en Colombia?

El gremio aclaró que las AFP ya invierten todo lo posible en el país, pero que el mercado local tiene límites:

Falta de proyectos: no hay suficientes iniciativas idóneas, seguras y rentables para absorber todo el capital.

Desorden fiscal: el Gobierno paga tasas de interés muy altas debido a sus propios problemas fiscales, lo que genera costos de oportunidad para los inversionistas.

No solo las AFP están preocupadas. La Contraloría General de la República también lanzó una advertencia: reducir la diversificación de los portafolios no solo castiga el bolsillo del ciudadano, sino que pone en jaque la sostenibilidad del sistema pensional y las finanzas públicas a largo plazo.

El decreto menciona que el objetivo es financiar las necesidades de inversión del país. Sin embargo, Asofondos recuerda que el Artículo 48 de la Constitución es claro: el ahorro pensional tiene una destinación específica y exclusiva para pagar pensiones, no para cubrir huecos de inversión del Estado.

Las administradoras de pensiones ya están analizando el alcance legal de la norma. Mientras estructuran el plan de ajuste exigido por la Superintendencia, no descartan acciones judiciales para proteger los ahorros de los trabajadores.

Además, el futuro de este decreto podría depender de lo que diga la Corte Constitucional sobre la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional), lo que obligaría a una revisión total de estas restricciones. Por ahora, los usuarios de los fondos privados deberán estar atentos a cómo se mueven sus extractos en los próximos meses ante la implementación de este nuevo tope.

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