El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, advirtió que limitar las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior tendría efectos negativos para los afiliados, ya que reduciría la rentabilidad de sus ahorros y, en consecuencia, el monto de sus futuras pensiones.

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Según explicó en diálogo con El Heraldo, esta medida dificultaría que los trabajadores acumulen el capital necesario para acceder a una pensión digna, obligando incluso a trabajar más años o aceptar ingresos más bajos en la jubilación.

Velasco también cuestionó en ese medio que el Gobierno busque usar estos recursos para financiar necesidades internas, señalando que los ahorros pensionales deben destinarse exclusivamente a garantizar pensiones, en línea con su función constitucional y el deber fiduciario de las administradoras como Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.

Sobre el aumento del salario mínimo, indicó a ese rotativo que tiene un impacto mayor en el sistema pensional que en el laboral, ya que la mayoría de las pensiones están atadas a este valor.

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Afirmó que incrementos por encima de la inflación generan distorsiones, encarecen las rentas vitalicias y afectan el seguro previsional.

Finalmente, anunció que en el congreso del gremio se debatirá el futuro del sistema pensional y la situación económica del país.

Qué es Asofondos y cómo opera en Colombia

Asofondos es la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía. Se trata de un gremio que agrupa a las entidades privadas encargadas de administrar los ahorros pensionales de millones de trabajadores en el país, como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia.

Su función principal no es administrar directamente pensiones, sino representar los intereses del sector ante el Gobierno, el Congreso y la opinión pública.

Además, promueve el ahorro pensional, participa en debates sobre reformas al sistema y divulga información técnica para mejorar la educación financiera de los afiliados.

En Colombia, Asofondos opera como vocero del régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), uno de los dos pilares del sistema pensional junto al régimen público administrado por Colpensiones.

A través de estudios, eventos y propuestas, el gremio influye en la formulación de políticas públicas relacionadas con pensiones, inversión y sostenibilidad fiscal.

También organiza el Congreso Asofondos, un evento clave donde se analizan tendencias económicas y retos del sistema pensional. En síntesis, Asofondos actúa como articulador entre las AFP, el Estado y la sociedad, defendiendo el modelo privado y buscando mejorar su funcionamiento en el país.

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