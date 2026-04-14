Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Colombia preparan una ofensiva legal y planes de contingencia tras la expedición del Decreto 0369, que limita las inversiones externas de los ahorros pensionales.

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Asofondos confirmó que Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia analizan demandas y recursos jurídicos al considerar que la medida podría afectar su deber fiduciario de proteger los recursos de los afiliados y maximizar su rentabilidad.

El decreto obliga a las AFP a presentar en seis meses un plan de ajuste ante la Superintendencia Financiera, en el que deberán detallar cómo adaptarán sus portafolios a los nuevos topes de inversión.

Además, las nuevas cotizaciones deberán dirigirse exclusivamente a activos nacionales hasta alcanzar el límite fijado por el Gobierno.

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El gremio argumenta que restringir la inversión internacional reduce la diversificación, disminuye la rentabilidad de los fondos y podría traducirse en pensiones más bajas para los trabajadores.

También advierten posibles conflictos del decreto con la Ley 100 y el artículo 48 de la Constitución, que protege la destinación específica de los ahorros pensionales.

Asofondos sostiene que el problema no es falta de interés en invertir en Colombia, sino la escasez de proyectos locales seguros y rentables que cumplan con los criterios exigidos.

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