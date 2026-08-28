El Gobierno Nacional lanzó una grave acusación contra la administración saliente de Gustavo Petro: el presupuesto nacional que dejó esa gestión habría omitido de forma deliberada rubros fundamentales del gasto público, entre ellos pensiones, salud, salarios de funcionarios, intereses de la deuda e incluso los recursos destinados a las universidades estatales.

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Así lo detalló Restrepo, quien anunció el “presupuesto de la verdad”, una iniciativa para dejar al descubierto las cifras reales del erario antes de presentar el plan de ajuste fiscal.

“Desafortunadamente, la irresponsabilidad fiscal del gobierno anterior llevó a que no se incluyeran en el presupuesto nacional ni los gastos de pensiones, ni los gastos de salud, ni los gastos incluso de los salarios de los funcionarios públicos, ni el componente de costos de interés de la deuda pública, ni siquiera los recursos que se tenían contemplados para las universidades oficiales o estatales”, afirmó el vicepresidente.

Calificó esta situación como “una demostración de la profunda irresponsabilidad que tuvo el gobierno anterior” y subrayó que enfrentar esta herencia exige, ante todo, honestidad con los ciudadanos.

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“El primer paso es revelar la verdad, porque el camino a través del cual se puede enfrentar el programa de ajuste fiscal es decirle la verdad a los colombianos. Ese es el presupuesto de la verdad”, señaló.

En ese mismo contexto, advirtió que el país registró en los últimos cuatro años el peor indicador de inversión frente al PIB en más de cuatro décadas, lo que convierte la recuperación de la confianza inversionista en una prioridad del nuevo ejecutivo.

Sostuvo que el sistema financiero debe ser el motor del crecimiento y que la responsabilidad fiscal es la única vía para atraer capitales nacionales y extranjeros.

Asimismo, reveló que el ministro de Hacienda presentará este mismo día la propuesta formal de ajuste fiscal, con la que el nuevo gobierno busca sincerar las cuentas públicas y sentar las bases de una política económica orientada a elevar el crecimiento potencial del país.

¿Qué es el presupuesto de la verdad que anunció el nuevo Gobierno Nacional?

El “presupuesto de la verdad” es el ejercicio con el que la nueva administración busca visibilizar los gastos que, según denuncia, fueron excluidos del presupuesto nacional por el gobierno anterior. Entre los rubros omitidos estarían pensiones, salud, salarios del sector público, intereses de la deuda y financiación de universidades oficiales. La medida precede la presentación del plan de ajuste fiscal.

¿Cómo afecta la omisión presupuestal de Petro a las finanzas públicas de Colombia?

La exclusión de esos grandes componentes del gasto implica que el déficit fiscal real sería considerablemente mayor al reflejado en las cifras oficiales del gobierno saliente. Esto obliga al nuevo ejecutivo a adoptar medidas de corrección urgentes para evitar un deterioro mayor en la calificación crediticia del país y recuperar la confianza de los mercados.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.