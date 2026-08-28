El nombramiento del sacerdote Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella como delegado presidencial ante los Consejos Superiores Universitarios (CSU) de cinco de las instituciones públicas más importantes del país desató un intenso debate político y académico en las últimas horas, obligando al Gobierno Nacional a emitir un pronunciamiento oficial. La decisión, consignada en el decreto 1320 del Ministerio de Educación, le otorga al capellán de la Casa de Nariño un asiento estratégico en los máximos órganos de dirección de la Universidad Nacional —donde compartirá espacio con el profesor Diego Torres—, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico, espacios desde los cuales tendrá voz y voto en la definición de políticas académicas, administrativas, presupuestales y en la elección de rectores.

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Ante la avalancha de cuestionamientos públicos originados por su cercanía espiritual con el mandatario y los señalamientos sobre su parentesco, la Presidencia de la República sacó a la luz un comunicado de prensa para desvirtuar tajantemente las versiones difundidas en medios de comunicación y plataformas digitales.

En primer lugar, el Ejecutivo fue enfático al señalar que el padre Rodolfo Londoño de la Espriella no tiene ningún vínculo familiar ni parentesco con el presidente Abelardo de la Espriella. La administración aclaró de manera directa que la coincidencia en uno de sus apellidos no constituye relación de consanguinidad, afinidad o parentesco alguno, por lo que calificó como falsas las versiones que pretendieron rotular la designación como un nombramiento de carácter familiar.

Del mismo modo, el Gobierno profundizó en el componente financiero de la representación institucional al subrayar que esta designación no constituye un cargo remunerado, enfatizando que Londoño no recibe salario, honorarios ni retribución económica de ninguna especie por ejercer dicha función en los Consejos Superiores Universitarios. Según la postura oficial de la administración, la elección del sacerdote responde estrictamente a criterios de idoneidad y servicio, orientados a contribuir al fortalecimiento de la educación superior, fomentar el diálogo institucional y garantizar una interlocución responsable entre el Estado y las comunidades académicas. El comunicado reitera además la postura de que las responsabilidades públicas se asignan por capacidades y vocación de servicio al país, desmarcándose de cualquier privilegio.

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La controversia inicial había escalado debido al perfil del clérigo, quien acompañó espiritualmente al hoy jefe de Estado durante los días previos a su posesión, fungió como padre en el retiro espiritual del gabinete y condujo el segmento religioso del pasado 7 de agosto en la Universidad Santiago de Cali —episodio que motivó una orden judicial para que el presidente ofreciera disculpas públicas por vulnerar la neutralidad religiosa del Estado—.

Londoño, nacido en Medellín, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro activo de la Renovación Carismática Católica y de la Congregación de los Siervos del Espíritu Santo, asume esta delegación en un momento de alta sensibilidad para el sector educativo, donde diversos sectores académicos han manifestado reservas sobre la injerencia de perfiles confesionales. Con el pliego aclaratorio de la Casa de Nariño, el Ejecutivo busca blindar jurídicamente una delegación que continuará bajo la lupa de estudiantes, profesores y veedurías ciudadanas en medio de los trascendentales retos administrativos que afrontan las universidades públicas del territorio nacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.