La situación de miles de jubilados en Colombia bajo la modalidad de retiro programado ha generado preocupación debido a la disminución del poder adquisitivo de sus pensiones.

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Un fallo reciente de la Corte Suprema confirmó el caso de un pensionado cuya mesada no aumentó al ritmo de la inflación, ya que el ahorro acumulado en su cuenta individual no alcanzaba para financiar un pago mayor.

Según la Asociación de Pensionados de Fondos Privados (Apenpri), las cuentas de ahorro han perdido entre 15 % y 40 % de su valor real por cambios normativos, baja rentabilidad y fuertes incrementos del salario mínimo.

En el retiro programado, la pensión depende del capital ahorrado, la rentabilidad de los fondos y la expectativa de vida, por lo que las mesadas son recalculadas cada año y pueden bajar.

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Expertos señalan que el modelo trasladó al pensionado los riesgos financieros y de longevidad, mientras que la renta vitalicia dejó de ser atractiva para las aseguradoras.

Académicos advierten que las cotizaciones actuales son insuficientes para garantizar buenas pensiones, especialmente para quienes aportaron sobre un salario mínimo.

Además, el aumento acelerado del salario mínimo obligó a muchas AFP a reducir mesadas para asegurar que los recursos alcancen durante toda la vida del pensionado.

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