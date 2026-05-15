El Ministerio de Trabajo presentó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado luego de la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026, norma con la que el Gobierno de Gustavo Petro buscaba trasladar cerca de $25 billones desde los fondos privados de pensiones (AFP) hacia Colpensiones.

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Antonio Sanguino confirmó que el Gobierno acudirá a todas las herramientas jurídicas disponibles para intentar revertir la decisión judicial. Según explicó, el recurso busca defender la aplicación del artículo 76 de la reforma pensional, que regula el traslado de afiliados y recursos al sistema público administrado por Colpensiones.

¿Por qué el Consejo de Estado suspendió decreto?

La suspensión fue ordenada por el magistrado Juan Enrique Bedoya, del Consejo de Estado, quien consideró que el decreto podría contradecir disposiciones establecidas en la Ley 2381 de 2024. El alto tribunal argumentó que los recursos de los afiliados debían mantenerse temporalmente en las AFP hasta que exista el fondo especial administrado por el Banco de la República contemplado en la reforma.

El Gobierno sostiene que la decisión judicial afecta la transición hacia el nuevo sistema pensional y podría provocar problemas financieros para Colpensiones. De acuerdo con funcionarios del Ejecutivo, la entidad pública debe asumir obligaciones de pago sin contar todavía con los recursos provenientes de los afiliados que se trasladaron desde los fondos privados.

Además del recurso de súplica, Sanguino anunció posibles acciones penales contra el magistrado que decretó la suspensión. El ministro aseguró que, desde la perspectiva del Gobierno, las decisiones adoptadas son “abiertamente ilegales” y afectan el cumplimiento de la reforma impulsada por la administración del presidente Gustavo Petro.

En medio de la controversia, la Superintendencia Financiera abrió investigaciones contra algunas AFP por presuntas irregularidades relacionadas con el traslado de recursos de afiliados hacia Colpensiones. El Gobierno considera que varios fondos privados habrían retrasado o dificultado los procesos autorizados por los ciudadanos que decidieron cambiarse de régimen pensional.

La disputa causa preocupación en distintos sectores económicos y financieros del país. Expertos han advertido que el traslado masivo de recursos podría afectar el mercado de capitales y aumentar la incertidumbre económica, mientras que el Ejecutivo insiste en que los recursos pertenecen a los trabajadores y deben acompañar su traslado al sistema público.

Por ahora, el futuro del decreto seguirá en manos del Consejo de Estado y posiblemente de otras altas cortes. Entre tanto, los recursos continúan bajo administración de las AFP, mientras el Gobierno busca reactivar una de las medidas más importantes para la implementación de la reforma pensional en Colombia.

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