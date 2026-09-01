Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Tras el impacto del reciente sismo en Cali, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y la Alcaldía de Cali tomaron medidas inmediatas y dieron inicio a una rigurosa evaluación técnica para establecer el estado real de las edificaciones afectadas. Este proceso tiene como objetivo determinar cuáles construcciones presentan daños irreparables que requieren su demolición, siempre priorizando la integridad urbana y la seguridad de los habitantes. De acuerdo con estimaciones preliminares proporcionadas por el gremio de la construcción, cerca de 12.000 unidades de vivienda presentan algún tipo de afectación en la capital del Valle del Cauca, cifra que resalta la magnitud de la emergencia y la necesidad de una coordinación efectiva entre entidades locales y nacionales.

Sigue a PULZO en Discover

Consciente de la dimensión del problema, Camacol anunció la conformación de mesas de trabajo junto a la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle y el Gobierno Nacional. Esta articulación permitirá coordinar y supervisar todas las labores relacionadas con la reconstrucción habitacional, buscando respuestas eficientes a la problemática generada por el temblor.

En medio de la crisis, hay un panorama esperanzador respecto a las construcciones más recientes de la ciudad. Tras conversaciones llevadas a cabo con la Asociación de Ingeniería Sísmica, la Asociación Colombiana de Ingenieros y especialistas en geotecnia, Camacol pudo informar que las edificaciones diseñadas bajo la norma NSR-10 (Norma Sismorresistente de 2010) resistieron adecuadamente el evento sísmico. Según los expertos, estas viviendas no registraron colapsos estructurales, lo que demuestra la efectividad de las regulaciones más estrictas de diseño sismorresistente implementadas en Colombia. Por el contrario, la evidencia recopilada sugiere que las estructuras que colapsaron no cumplían con la NSR-10.

No obstante, tanto el gremio constructor como el alcalde consideran fundamental avanzar hacia investigaciones técnicas exhaustivas para identificar qué elementos funcionaron correctamente y cuáles requieren mejoras. Arquitectos e ingenieros estructurales realizarán los peritajes necesarios en las construcciones con mayores daños, tomando como base criterios estrictamente técnicos para ordenar, si corresponde, las demoliciones formales. Finalmente, las autoridades recalcan la obligación de que tanto desarrolladores como ciudadanos respeten estrictamente las normas vigentes y solo contraten personal calificado, garantizando así la fortaleza y seguridad de la infraestructura ante futuros desastres naturales.

¿Cuántas viviendas en Cali resultaron afectadas por el sismo según Camacol?

De acuerdo con datos de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), se calcula que cerca de 12.000 unidades de vivienda presentaron algún tipo de daño a raíz del sismo en la capital del Valle del Cauca.

¿Qué es la NSR-10 y cómo influyó en la resistencia de las edificaciones durante el sismo?

La NSR-10, o Norma Sismorresistente de 2010, establece los estándares de diseño sismorresistente en Colombia. De acuerdo con Camacol y expertos consultados, las edificaciones construidas bajo esta reglamentación mostraron un desempeño favorable durante el reciente temblor, evitando colapsos estructurales y destacando la importancia de cumplir con esta norma en la construcción de viviendas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.