Por: Noticiero 90 minutos

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Durante una reciente visita al barrio Chiminangos, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, escuchó directamente las inquietudes de la comunidad que resultó afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto, atendiendo en especial las necesidades de los adultos mayores. Magdalena Solano, quien representa al grupo de adultos mayores Ónix, destacó que numerosas personas de la tercera edad requieren apoyo urgente tras la emergencia vivida. Según Solano, “la realidad es que hay muchos adultos mayores que requieren ayuda”, resaltando la importancia de una respuesta institucional adaptada a esta población vulnerable.

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En este contexto, la mandataria anunció que los adultos mayores que no cuenten con una red de apoyo familiar podrán recibir asistencia permanente en los Centros Vida, espacios que el Gobierno Departamental ha dispuesto en Cali. Esta iniciativa busca garantizar acompañamiento a quienes más lo necesitan durante el proceso de recuperación de las zonas impactadas por el sismo. De acuerdo con Dilian Francisca Toro, la atención destinada a las personas de la tercera edad será considerada una prioridad esencial dentro de las acciones de reconstrucción en el Valle del Cauca. En palabras de la gobernadora, en casos como el de un adulto mayor residente en Chiminangos II, quien no tiene familia ni apoyo cercano, se gestionará su ingreso a un ancianato que pueda garantizar su bienestar y seguridad.

Los Centros Vida, según la información compartida por la mandataria, ofrecen servicios de atención integral en salud, apoyo nutricional, actividades recreativas y defensa de los derechos de las personas mayores. Además, la respuesta institucional no se limitará solamente a los adultos mayores. Karen Rada, secretaria de Desarrollo, Inclusión y Participación Social, explicó que en articulación con las Juntas de Acción Comunal, también se atenderán las necesidades de las personas con discapacidad que resultaron perjudicadas por el terremoto.

Estas acciones gubernamentales se suman a otras estrategias solicitadas por la comunidad, como la inspección y actualización del estado de las estructuras dañadas y el desarrollo de programas para reactivar la economía local. De esta forma, el Gobierno Departamental busca brindar acompañamiento efectivo a las familias y avanzar de manera integral en la recuperación del Valle del Cauca tras la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los servicios que ofrecen los Centros Vida en Cali para adultos mayores?

Los Centros Vida, según lo informado por la Gobernación del Valle del Cauca, proporcionan atención integral a los adultos mayores. Allí, los beneficiarios pueden acceder a servicios de salud, recibir apoyo nutricional, participar en actividades de recreación y obtener defensa de sus derechos, cubriendo así diversas necesidades de esta población tras la emergencia reciente.

¿Cómo está priorizando la Gobernación del Valle del Cauca la atención a los adultos mayores tras el terremoto?

La gobernadora Dilian Francisca Toro anunció que la atención a los adultos mayores será una de las prioridades en el proceso de reconstrucción posterior al terremoto. Se implementará apoyo especial para quienes no cuenten con familia ni red de apoyo, gestionando su ingreso a espacios adecuados como ancianatos y garantizando el acompañamiento a través de los Centros Vida, además de atender a otras poblaciones vulnerables como personas con discapacidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.