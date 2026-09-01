Por: Noticiero 90 minutos

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La empresa Gases de Occidente, conocida también como GdO, anunció que continúa adelante con las labores necesarias para restablecer el servicio de gas natural en Cali, tras la emergencia que afectó a diferentes sectores de la ciudad. De acuerdo con el comunicado oficial de la compañía, los trabajos se llevarán a cabo paulatinamente y por zonas específicas, bajo un esquema de inspecciones técnicas previas que buscan garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de la infraestructura de las redes de distribución. Esta decisión responde a la importancia de evitar riesgos adicionales durante el proceso de recuperación del suministro.

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Dentro del cronograma anunciado, GdO detalló que las intervenciones serán en los barrios Olímpico, Cámbulos y Santa Isabel. En Olímpico, las labores se ejecutarán el 1 y 2 de septiembre, en el sector comprendido entre la calle 10 (Autopista) y la calle 12A, abarcando también las carreras 39 y 38. Para el barrio Cámbulos, los trabajos están programados para el 1 de septiembre entre la calle 9 y la calle 9B, y entre las carreras 39 y 42. Finalmente, en Santa Isabel, las actividades se extenderán durante los días 1, 2 y 3 de septiembre, comprendidas entre las carreras 37 y 37A (diagonal 37A) y la avenida Circunvalar.

Según GdO, el reinicio del servicio demanda una serie de pasos técnicos que incluyen inspecciones preventivas externas, validaciones de las condiciones técnicas y, cuando sea necesario, desconexiones del servicio en viviendas vecinas para prevenir cualquier contingencia. La empresa hizo énfasis en que cada residencia será revisada de forma personalizada; por ello, solicitó a los usuarios asegurarse de que durante las visitas haya una persona mayor de edad autorizada. En caso de ausencia del usuario, el servicio será suspendido preventivamente y será indispensable coordinar una nueva cita con GdO para completar el proceso de restauración.

Además, la compañía advirtió que, debido a las afectaciones identificadas tanto en zonas de Cali como en otras áreas del Valle y el norte del Cauca donde tiene operaciones, el restablecimiento del gas se hará por etapas y cumpliendo estrictos protocolos de seguridad. Finalmente, Gases de Occidente invitó a los ciudadanos a mantenerse pendientes de los canales oficiales de información para conocer las fechas exactas y sectores que se vayan sumando a la reactivación del servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos para restablecer el gas natural en los barrios afectados de Cali?

El proceso de restablecimiento indicado por Gases de Occidente inicia con inspecciones preventivas externas y validaciones técnicas, seguido de desconexiones del servicio en los predios vecinos que requieran intervención. Cada vivienda es revisada individualmente, por lo cual es obligatorio que haya una persona autorizada durante la visita técnica. Si el usuario no puede estar presente, se debe agendar una nueva cita para reactivar el servicio.

¿Por qué la recuperación del servicio de gas en Cali será gradual y sectorizada?

La empresa explicó que, debido a las afectaciones en las redes de gas natural ocasionadas por la emergencia, el suministro solo puede restablecerse por etapas y sectores. De esta forma, se asegura la integridad de las instalaciones y se minimizan riesgos, aplicando rigurosas inspecciones y protocolos técnicos de seguridad en cada zona intervenida.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.