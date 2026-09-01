Por: El Espectador

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En la noche del lunes 31 de agosto, un nuevo hecho de violencia sacudió el área metropolitana de Cúcuta, en Norte de Santander. A las 11:15 p.m., se produjo un atentado con carro bomba frente a la estación de Policía del municipio de Los Patios, que dejó como resultado la muerte de una persona y heridas a nueve civiles y dos policías, según reportó la Policía Nacional. Las víctimas lesionadas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica, mientras que la explosión generó daños considerables tanto en la infraestructura de la estación de Policía como en el parque automotor, y afectó el servicio de energía eléctrica en la zona.

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El impacto de la explosión se extendió más allá del núcleo policial. En una entrevista concedida a Caracol Radio, Alexi Valencia Lizcano, alcalde del municipio de Los Patios, informó que en la mañana se llevaría a cabo un inventario detallado de las afectaciones. De manera preliminar, Valencia Lizcano señaló que alrededor de 30 viviendas y establecimientos comerciales resultaron perjudicados, dejando a varias personas sin hogar. “Estamos atendiendo a la comunidad, ayudando a la gente, porque muchas personas se quedaron sin hogar”, afirmó el mandatario local, resaltando la prioridad en la asistencia a las familias afectadas.

De acuerdo con la Policía, las autoridades, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, iniciaron labores de investigación criminal, inteligencia y policía judicial, con el propósito de esclarecer las circunstancias del atentado y judicializar a los responsables. Este tipo de procedimientos busca garantizar que los hechos no queden en la impunidad y que los afectados reciban justicia.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella reaccionó rápidamente al ataque y anunció que el 1 de septiembre viajaría al departamento para liderar un Consejo de Seguridad junto a la cúpula de la fuerza pública. “No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza”, enfatizó el mandatario, manifestando el respaldo institucional a la comunidad y la determinación de contrarrestar estos hechos de violencia.

¿Qué consecuencias dejó el atentado con carro bomba en Los Patios, Cúcuta?

El atentado dejó un saldo trágico de una persona muerta y once heridas, entre las que hay nueve civiles y dos policías. También afectó la infraestructura de la estación de Policía, varios vehículos, y ocasionó daños en aproximadamente 30 viviendas y negocios. Además, la zona experimentó cortes en el servicio de energía eléctrica tras la explosión, según informes oficiales.

¿Qué medidas están tomando las autoridades tras el atentado en Los Patios, Norte de Santander?

Las autoridades, encabezadas por la Policía y la Fiscalía General de la Nación, iniciaron investigaciones criminales y labores de inteligencia para esclarecer los hechos y capturar a los responsables. Además, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la realización de un Consejo de Seguridad en la zona afectada, como muestra de la presencia y respuesta estatal ante este atentado terrorista.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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