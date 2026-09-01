Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un episodio poco común se vivió recientemente en Ibagué, donde un hombre de 25 años fue capturado tras intentar sobornar a agentes de tránsito con $50.000. El hecho sucedió durante un operativo de control vial en la vía a San Bernardo, específicamente en el sector conocido como Los Miradores. De acuerdo con el informe divulgado por la Policía, el sujeto se presentó como dueño del vehículo y, en medio de la revisión de la motocicleta, se acercó a los uniformados con la intención de evitar que le impusieran un comparendo. Su propuesta, según la versión oficial, fue pedirles que le “colaboraran”, dando a entender que buscaba esquivar la sanción a cambio de un beneficio económico.

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La maniobra del ciudadano no pasó inadvertida para los agentes de tránsito, quienes en ese momento se encontraban acompañados por miembros del Grupo de Operaciones Especiales. La situación adquirió mayor relevancia cuando llegó el comandante del Cuerpo de Agentes de Tránsito. Fue entonces cuando, siempre de acuerdo con el reporte, el individuo habría entregado un rollo de dinero, con el supuesto propósito de influir en la decisión de los funcionarios. La suma entregada ascendía a $50.000, compuesta por un billete de $20.000, cuatro billetes de $5.000 y cinco de $2.000.

Al advertir el intento de soborno, los policías actuaron en concordancia con el procedimiento legal y capturaron de inmediato al ciudadano. Posteriormente, fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá comparecer por el presunto delito de cohecho. Este delito implica ofrecer, dar o recibir dinero u otras dádivas a funcionarios públicos para que omitan o modifiquen el cumplimiento de sus deberes, según la legislación colombiana.

El caso, informado por la Policía, pone en evidencia la vigilancia constante de las autoridades para proteger la integridad de los controles de tránsito y la transparencia en la función pública.

¿Por qué fue capturado el hombre en el retén de Ibagué?

El hombre de 25 años fue capturado porque, según el reporte de la Policía, intentó sobornar a los agentes de tránsito ofreciéndoles $50.000 durante una revisión de una motocicleta, hecho que constituye el presunto delito de cohecho.

¿Qué significa el delito de cohecho y cuáles son sus consecuencias?

El delito de cohecho consiste en ofrecer o dar dinero u objetos de valor a un funcionario público para que actúe en contra de sus deberes legales. En Colombia, las consecuencias legales incluyen sanciones penales, como prisión y antecedentes judiciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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