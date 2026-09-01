Por: Noticiero 90 minutos

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El avance de la construcción de la segunda calzada de la avenida Cañasgordas se ha visto marcado por las consecuencias del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Este evento sísmico afectó el suministro de materiales, lo que implicó dificultades para el desarrollo de la obra, especialmente debido a los daños en las plantas de los proveedores localizados tanto en el Valle del Cauca como en el Eje Cafetero. Frente a este contexto, la Gobernación del Valle decidió activar un plan de contingencia con el objetivo de garantizar que el proyecto no sufra retrasos significativos. Según información oficial, la ejecución de la obra ya supera el 65 % de avance, una cifra que demuestra la importancia de mantener el ritmo y la calidad en los trabajos, a pesar de los inconvenientes recientes.

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Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle, explicó que tanto los proveedores de la región como los del Eje Cafetero han visto afectadas sus instalaciones tras el sismo, lo que obligó a una revisión exhaustiva de cada componente del proyecto. De acuerdo con Ramírez, “hay proveedores no solamente del Valle, sino del eje cafetero y demás, que vieron afectadas sus plantas, estamos revisando cada uno de los componentes para establecer los planes de contingencia que nos permitan mantener el buen ritmo que ha tenido la obra. Recordemos que esta es una obra que está en un porcentaje por encima del 65%”. Esta labor de monitoreo y ajuste busca anticipar cualquier interrupción mayor en el suministro y adaptar los procesos para que la continuidad de la obra no se vea comprometida.

En cuanto a las medidas adoptadas, la administración departamental contempla ampliar los turnos de trabajo y aumentar el almacenamiento de materiales como estrategias para compensar el abastecimiento irregular. Actualmente, los seis frentes de trabajo de la segunda calzada permanecen activos bajo seguimiento constante, y según la Gobernación, estos esfuerzos han permitido que el cronograma de la obra no pierda continuidad ni calidad.

Además, como parte de las actividades programadas, este domingo 6 de septiembre se realizará un cierre total de la avenida Cañasgordas entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. La medida busca permitir el izaje de la estructura metálica del nuevo puente vehicular sobre el río Pance, un avance fundamental en la ampliación de la vía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el terremoto del 10 de agosto afectó el suministro de materiales en la avenida Cañasgordas?

El terremoto del 10 de agosto provocó daños en las plantas de proveedores ubicados en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, lo que dificultó la entrega regular de insumos para la obra. Según la Gobernación y el secretario de Infraestructura, estas afectaciones obligaron a activar un plan de contingencia para mantener el avance del proyecto y revisar todos los componentes involucrados en la construcción.

¿Cuándo será el cierre total de la avenida Cañasgordas por las obras del nuevo puente?

La avenida Cañasgordas tendrá un cierre total este domingo 6 de septiembre, desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., para facilitar el izaje de la estructura metálica que conformará el nuevo puente vehicular sobre el río Pance, una fase clave en la ampliación de esta vía, de acuerdo con la información suministrada por la Gobernación del Valle.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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