Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es el resultado de una compleja labor científica que va mucho más allá de simples conjeturas. Esta predicción se fundamenta en procedimientos tecnológicos y matemáticos que descifran el comportamiento de la atmósfera, un sistema caótico y en constante evolución, según la información presentada en Noticiero 90 Minutos. Para comprender cómo se logra anticipar el estado del tiempo, es fundamental resaltar el papel de la observación global y masiva que permite captar millones de datos climáticos en simultáneo, como son la temperatura, la presión atmosférica, la humedad y el viento.

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La recolección de esta información se lleva a cabo mediante una amplia red interconectada que incluye estaciones meteorológicas terrestres, boyas oceánicas, aviones comerciales y globos sonda que alcanzan la estratosfera. Además, los satélites meteorológicos permanecen en órbita alrededor de la Tierra, proporcionando imágenes constantes sobre sistemas nubosos, mientras los radares en tierra monitorean en tiempo real la evolución de las precipitaciones. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, esta estrategia de observación garantiza la precisión y la riqueza de los datos necesarios para el análisis posterior.

Una vez que esta información ha sido capturada, se envía a centros internacionales dotados con supercomputadoras de gran capacidad. Allí, los datos se procesan empleando modelos numéricos de predicción, que son programas informáticos especializados. Estos modelos aplican las leyes de la física y de la termodinámica y simulan el comportamiento futuro de las masas de aire. El método consiste en dividir la atmósfera en una grilla tridimensional para calcular, minuto a minuto, cómo cambian las condiciones del clima. El resultado permite ofrecer pronósticos precisos y útiles para la población.

Respecto al pronóstico específico para Cali este martes, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), máximo ente ambiental de la región citado por Noticiero 90 Minutos, informó que se esperan cielos parcialmente cubiertos y predominio de tiempo seco durante el día. Sin embargo, se anticipan lluvias de ligera a moderada intensidad durante la noche. Además, la institución explicó que la advección de humedad proveniente del oriente del país ha modulado las condiciones atmosféricas, propiciando un potencial de precipitación moderado para la jornada, y un descenso a potencial bajo el día siguiente.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción del clima?

Los modelos numéricos de predicción climática son programas informáticos que procesan grandes cantidades de datos meteorológicos. A través de ecuaciones basadas en las leyes de la física y la termodinámica, simulan los comportamientos futuros de la atmósfera al dividirla en una red espacial donde calculan los cambios minuto a minuto, como lo describe Noticiero 90 Minutos.

¿Por qué es importante la observación global en el pronóstico del clima?

La observación global resulta clave porque permite recolectar información precisa y variada sobre elementos como temperatura, presión, humedad y viento. Esta base de datos, obtenida a través de estaciones meteorológicas, satélites, boyas y globos, es esencial para alimentar los modelos de predicción y así lograr pronósticos más confiables para diferentes regiones, de acuerdo con la explicación brindada en Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.