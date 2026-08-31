Por: Noticiero 90 minutos

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El Día Internacional de la Solidaridad, conmemorado cada 31 de agosto, adquiere en Cali un matiz muy particular este año debido a los recientes acontecimientos que marcaron a la ciudad. La palabra “solidaridad” se resignifica, especialmente tras el terremoto que obligó a la comunidad caleña a unirse y responder en conjunto, más allá de las actuaciones de los organismos de emergencia. Según información de 90 Minutos, este episodio ha cambiado la manera en que los ciudadanos entienden y viven el valor de apoyar a quienes enfrentan dificultades.

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En este contexto, el Monumento a la Solidaridad, uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad, destaca no solo por su presencia física, sino por lo que simboliza. Esta obra, situada en Cali, refleja la idea de unión y respaldo mutuo: varias figuras representadas están entrelazadas, sosteniéndose unas a otras, como una imagen permanente del apoyo colectivo. En las jornadas posteriores al sismo, esta representación artística cobró vida en las calles, cuando vecinos, voluntarios y ciudadanos asumieron un rol fundamental para atender a las personas afectadas.

Durante la emergencia, la respuesta organizada por la ciudadanía fue clave. La ayuda se expresó de distintas formas, como la entrega de agua, alimentos y recursos básicos para quienes los necesitaban. Además, muchas personas acompañaron a las familias que se vieron obligadas a dejar sus viviendas por los daños provocados. Lo valioso de estas acciones, según lo relatado por el noticiero, es que nacieron de la iniciativa espontánea y el deseo de contribuir, más allá de cualquier obligación formal.

La experiencia refuerza el significado del Día Internacional de la Solidaridad, una fecha instituida precisamente para recordar el valor de la cooperación y la ayuda mutua dentro de las sociedades. Este año, el monumento en Cali es mucho más que una estructura urbana. Pasó a ser símbolo vivo de lo que ocurrió durante la crisis y de cómo la unión es, muchas veces, la única respuesta posible para superarla. Aunque los efectos del terremoto siguen vigentes y la ciudad continúa en proceso de recuperación, lo que predomina hoy es la memoria de una comunidad que eligió, en el momento más difícil, apoyar a quienes más lo necesitaban. Así, la solidaridad se convierte en parte esencial de la identidad caleña y de su historia reciente.

¿Qué representa el Monumento a la Solidaridad en Cali?

El Monumento a la Solidaridad simboliza la unión y el apoyo entre personas. De acuerdo con 90 Minutos, su estructura, que muestra figuras entrelazadas y sostenidas entre sí, recuerda cómo la ciudad enfrentó unida situaciones de emergencia, evidenciando la importancia de la ayuda mutua en la vida cotidiana de Cali.

¿Por qué el Día Internacional de la Solidaridad tiene un significado especial para Cali este año?

Este año, la conmemoración adquiere un sentido especial en Cali debido a la emergencia ocurrida tras el terremoto. Según la información, la ayuda espontánea de los ciudadanos y su organización durante la crisis reflejan la esencia de la solidaridad, reforzando el mensaje que transmite tanto la fecha como el propio Monumento a la Solidaridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.