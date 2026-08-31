Por: Noticiero 90 minutos

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El estadio Pascual Guerrero, reconocido como uno de los principales escenarios deportivos de Cali, recibió un diagnóstico favorable sobre el estado de su infraestructura tras las recientes evaluaciones técnicas. No obstante, aunque el concepto inicial es positivo, persisten requerimientos que deben ser atendidos antes de que el coloso sanfernandino pueda abrir totalmente sus puertas al público. De acuerdo con la información de la Alcaldía de Cali, por ahora solo se permite la realización de partidos de fútbol sin la asistencia de aficionados en las tribunas.

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La reapertura completa del Pascual Guerrero dependerá de una próxima reunión de la comisión de fútbol, instancia responsable de analizar y definir las condiciones bajo las cuales se podrá permitir nuevamente el ingreso de espectadores. Además, las autoridades contemplan realizar una nueva visita técnica para avanzar en la señalización con los stickers de clasificación de seguridad en la infraestructura, paso que resulta imprescindible para garantizar la protección de quienes asistan al evento una vez se retomen las actividades con público.

Este riguroso proceso se enmarca en la estrategia de la Administración Distrital por evaluar todos los escenarios deportivos de la ciudad, proceso que se intensificó después del sismo ocurrido el pasado 10 de agosto. Las inspecciones y revisiones buscan salvaguardar la seguridad de deportistas, personal de logística y, eventualmente, asistentes. Alexander Camacho, secretario del Deporte y la Recreación de Cali, enfatizó que la prioridad institucional radica en “garantizar una reapertura responsable y segura de los escenarios deportivos”, por lo cual cada infraestructura es evaluada de manera particular y solo se habilitan aquellos espacios que cumplen con todos los parámetros fijados por las autoridades competentes.

La recuperación del sector deportivo avanza. Según información del Distrito, desde el 31 de agosto se proyectó el retorno paulatino de cinco espacios adicionales dentro de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, mientras continúan las visitas y adecuaciones técnicas en otros puntos de la ciudad. Aunque el concepto es alentador en el caso del Pascual Guerrero, este no implica el regreso inmediato de los hinchas a las gradas, pues el proceso continúa a la espera de decisiones técnicas adicionales que garanticen las condiciones óptimas de seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo volverá el público al estadio Pascual Guerrero en Cali?

El regreso de los aficionados al recinto está sujeto a decisiones de la comisión local de fútbol y a nuevas inspecciones técnicas. Aunque el estadio superó una revisión inicial, aún faltan definir y cumplir ciertas condiciones de seguridad antes de permitir el ingreso del público, por lo que no se ha oficializado una fecha concreta para la reapertura total.

¿Qué implica la clasificación de seguridad para la reapertura del Pascual Guerrero?

La clasificación de seguridad se refiere a la evaluación técnica que determina si la infraestructura cumple con los requisitos para albergar eventos con aforo de público. Esto implica una señalización adecuada y la aplicación de medidas preventivas que permitan reabrir el escenario sin poner en riesgo a los asistentes, como fue resaltado por las autoridades municipales tras el sismo del 10 de agosto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.