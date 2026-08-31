Un video comenzó a circular mostrando el momento exacto en el que el expresidente Gustavo Petro salió de Colombia rumbo a México, en un viaje que marca su primera salida internacional desde que dejó la Presidencia el pasado 7 de agosto.

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Las imágenes registraron la partida del exmandatario colombiano y rápidamente despertaron comentarios en redes sociales, especialmente porque su viaje ocurre a pocas semanas de haber terminado su periodo en la Casa de Nariño.

Petro emprendió el desplazamiento hacia Ciudad de México después de obtener la autorización necesaria del Congreso para salir del país. Su estadía está prevista entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre y tendrá una agenda enfocada principalmente en actividades académicas.

Video captó la salida de Gustavo Petro de Colombia

El registro audiovisual puso nuevamente a Petro en el centro de la conversación pública. En las imágenes se observa el momento en que el expresidente inicia su viaje internacional, el primero desde que pasó a ocupar el papel de exmandatario.

Su destino es México, país al que llegó para participar en distintos espacios relacionados con el análisis político y económico.

Uno de los eventos más importantes de su agenda será una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam). Allí está previsto que aborde temas relacionados con la economía política del cambio climático.

El viaje representa también uno de los primeros grandes movimientos públicos de Gustavo Petro fuera de Colombia después de entregar la Presidencia.

Durante las últimas semanas, el exmandatario ha continuado participando activamente en la discusión política nacional y ha utilizado sus redes sociales para expresar sus posiciones frente a diferentes asuntos del país y decisiones tomadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Petro viajó por primera vez al exterior como expresidente

La salida hacia México tiene una diferencia importante frente a los numerosos viajes internacionales que Petro hizo durante sus cuatro años como presidente: en esta oportunidad no viaja como jefe de Estado ni cumple una misión oficial del Gobierno colombiano.

Su presencia en territorio mexicano responde a una invitación y a compromisos de carácter académico.

El hecho de que necesitara autorización para salir del país también llamó la atención, debido a que el viaje se produjo poco después de la finalización de su mandato.

Petro dejó oficialmente la Presidencia el 7 de agosto y comenzó entonces una nueva etapa de su carrera política y pública.

Desde ese momento, ha mantenido una presencia constante en el debate nacional, mientras el nuevo Gobierno enfrenta sus primeras decisiones y desafíos.

Ahora, el video de su salida volvió a poner el foco sobre el expresidente. La grabación muestra uno de los primeros momentos de Petro fuera del escenario presidencial y da cuenta del inicio de una nueva etapa, esta vez sin la investidura de jefe de Estado.

México será el primer destino internacional de Gustavo Petro como expresidente y su visita estará concentrada en espacios académicos, con la conferencia en la UNAM como uno de los principales puntos de su agenda.

Una vez finalice su programación, prevista hasta el 2 de septiembre, se espera que regrese a Colombia para continuar con su actividad pública y política, que no ha disminuido desde que dejó la Casa de Nariño.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.