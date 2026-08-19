La investigación del deceso de Kevin Acosta se vuelve a mover, esta vez por una contundente decisión de Yudi Caterine Pico Naranjo, la mamá del menor. La mujer pidió recientemente que a Gustavo Petro no se le deje salir de Colombia.

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La madre del pequeño de 7 años que falleció al no recibir los medicamentos para tratar su hemofilia envió una carta al presidente del Senado, Honorio Henríquez. En esta misiva solicitó que se revoque la aprobación del Congreso para que el exmandatario viaje a México y esté afuera del país durante un año. Para Pico, el líder de izquierda tomó medidas que afectaron la atención de Nueva EPS, donde su hijo estaba afiliado, y, por ende perjudicó la atención al menor.

#ATENCIÓN | La mamá de Kevin Acosta le envió una carta al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, solicitándole cancelar la salida del país del expresidente Gustavo Petro ⬇️ pic.twitter.com/mXYmjFinSs — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 19, 2026

La misiva se dio luego de que la Fiscalía imputará a cuatro funcionarios de Nueva EPS por una presunta negligencia para prestarle la atención debida a Kevin Acosta, lo que llevó a su fallecimiento.

Estas personas son señaladas de homicidio culposo y violación de datos; en el caso también habría responsabilidad de Petro, ya que él mostró sin consentimiento, durante un consejo de ministros, la historia clínica del niño

El menor de 7 años murió en febrero de 2026 luego de no recibir durante varios meses el emicizumab, medicamento vital para su tratamiento, debido a la ineficaz gestión de Nueva EPS. El niño sufrió una caída cuando iba en bicicleta, tuvo que ser llevado a Bogotá para recibir atención especializada, pero murió cinco días después de llegar a la capital colombiana.

Durante varias reuniones con su gabinete ministerial, el expresidente responsabilizó a la mamá de Kevin de la muerte del pequeño. Petro argumentó que no debió dejarlo montar bicicleta por tener hemofilia, en lugar de reconocer las irregularidades para entregar medicamentos por parte de la Nueva EPS, luego de haber sido intervenida por el Estado.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.