Por: EL PILON SA

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La muerte de Kevin Acosta, un niño de 7 años diagnosticado con hemofilia, el pasado 13 de febrero de 2026, ha generado señalamientos y solicitudes de investigación en torno al expresidente Gustavo Petro por posibles responsabilidades en la atención médica brindada al menor mientras estaba bajo los servicios de la Nueva EPS.

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El abogado de la familia, Manuel Villanueva, aseguró que Gustavo Petro podría ser investigado por el delito de homicidio culposo en calidad de garante, figura jurídica que implica responsabilidad por omisión o falta de intervención adecuada. Villanueva basa su postura en hallazgos reportados por autoridades que participan en la investigación de la muerte del niño. De acuerdo con declaraciones de este abogado, existían deberes del Gobierno nacional involucrados en la intervención de la Nueva EPS y en las condiciones del suministro del servicio de salud prestado a Kevin.

La Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de la vigilancia disciplinaria en Colombia, atribuyó la muerte del niño a la negligencia de la Nueva EPS. El Ministerio Público concluyó que la institución omitió la entrega oportuna del medicamento Emicizumab, vital en el tratamiento de la hemofilia, lo que desencadenó una situación clínica grave que terminó con el fallecimiento. Según la Procuraduría, la escasez de este tratamiento contribuyó decisivamente al sangrado que puso en riesgo la vida de Kevin Acosta y aceleró el desenlace fatal. La entidad adelanta indagaciones para establecer las posibles responsabilidades individuales y de la entidad en la atención brindada.

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación convocó para el 24 de agosto de 2026 a una audiencia de imputación de cargos contra cuatro funcionarios vinculados con la Nueva EPS por presunto homicidio culposo. De acuerdo con Blu Radio, los citados incluyen tanto a personal directivo como a funcionarios encargados del área de auditoría y gerencia regional, así como a otras funcionarias señaladas en la investigación.

Adicionalmente, la Fiscalía investiga la alteración de la historia clínica de Kevin Acosta. El abogado de la familia indicó que se busca establecer si la información médica fue modificada para presentar un diagnóstico distinto acerca de la causa del fallecimiento, lo que podría derivar en otras responsabilidades legales.

Finalmente, la solicitud de compulsa de copias para investigar al expresidente Petro tendría que ser evaluada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, órgano encargado de procesar denuncias contra altos funcionarios del Estado. En ese contexto, la familia de Kevin Acosta también ha pedido que el expresidente no pueda salir del país mientras avanza la investigación.

¿Por qué investigan a Gustavo Petro por la muerte de Kevin Acosta?

La investigación contra Gustavo Petro se fundamenta en posibles omisiones o fallas en su papel como garante, debido a la intervención estatal en la Nueva EPS durante su Gobierno, y el impacto que esto pudo tener en la atención médica del niño. Según el abogado Manuel Villanueva, estas circunstancias podrían asociar al exmandatario con el delito de homicidio culposo en calidad de garante, si se establece que hubo responsabilidad en el deterioro de la prestación del servicio de salud que recibió Kevin Acosta.

¿Qué significa homicidio culposo en calidad de garante en este caso?

El homicidio culposo en calidad de garante se refiere a la responsabilidad penal que recae sobre una persona que tenía la obligación legal de proteger a otra y, por omisión o falta de actuación, permitió que ocurriera un daño fatal. En el caso de Kevin Acosta, se investiga si hubo omisión en los deberes que incumbían a los responsables de garantizar el acceso y la calidad de la atención médica, incluida la entrega de medicamentos, lo que habría constituido negligencia punible bajo la ley colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.