Por: DIARIO DEL PEREIRA

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José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, advirtió recientemente que la investigación sobre la gestión de los recursos públicos durante el gobierno de Gustavo Petro apenas comienza. De acuerdo con declaraciones recogidas por El Diario, Restrepo aseguró que los hallazgos revelados hasta ahora representan solo "la punta del iceberg" de lo que se podría descubrir en el análisis de los contratos, decisiones administrativas y cuentas del anterior Ejecutivo. El proceso se enmarca en la revisión que lideró el denominado “empalme anticorrupción”, dirigido por Restrepo antes de asumir su cargo actual.

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El presidente Abelardo de la Espriella formalizó el traslado de información a entidades clave como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría. Allí se entregó el documento titulado “El libro de la verdad”, el cual contiene más de 80 situaciones que el Gobierno identifica como posibles hechos de corrupción, irregularidades administrativas o manejo ineficiente de fondos estatales durante la administración de Petro. Además, este informe detalla nueve patrones de conducta que, según el Ejecutivo, se habrían repetido en distintas instituciones.

No obstante, según lo informado, estos señalamientos todavía son hallazgos preliminares que deberán investigarse a fondo por las autoridades competentes. La presentación de estos eventos no implica que haya ya responsables identificados ni sanciones en firme; solo los entes de control y la justicia podrán establecer si existen infracciones penales, fiscales o disciplinarias.

El proceso de revisión fue iniciado antes de la posesión de De la Espriella. Incluyó la evaluación de contratos, ejecución del presupuesto, funcionamiento de diferentes entidades, estado de proyectos y compromisos financieros provenientes del gobierno anterior. Según Restrepo, desde julio se identificaron señales preocupantes: contrataciones masivas, baja trazabilidad de ciertos fondos y deterioro técnico en entidades estratégicas, con riesgos particulares sobre sectores como salud y energía.

Las finanzas públicas, de acuerdo con las reuniones técnicas entre Restrepo y la Contraloría, también quedaron bajo la lupa. En el análisis se realizaron 62 mesas técnicas y se identificó una posible “tronera fiscal” que rondaría los $30 billones; sin embargo, se enfatiza que un déficit fiscal o problemas administrativos no constituyen per se delitos de corrupción. Será la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría quienes califiquen los hechos y determinen responsabilidades.

El proceso sigue en una nueva etapa con De la Espriella en la presidencia. Los documentos producidos por el extenso equipo de empalme, integrado por cerca de 1.300 personas, ahora serán materia de investigación formal por parte de los organismos de control. De acuerdo con Restrepo, podrían aparecer todavía más casos a medida que avance la revisión, lo que augura mayor debate público e institucional hasta que se establezca, con evidencia y dictámenes oficiales, si existieron delitos o malas prácticas durante el gobierno Petro.

¿Qué es el “Libro de la verdad” presentado a las autoridades?

El “Libro de la verdad” es un documento elaborado por el gobierno de Abelardo de la Espriella donde se recopilaron más de 80 posibles casos de corrupción, irregularidades administrativas o manejo ineficiente de recursos detectados durante el empalme con la administración de Gustavo Petro. Este informe fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para que sean estos organismos quienes investiguen y definan si existe mérito para sanciones penales, fiscales o disciplinarias.

¿En qué consiste el empalme anticorrupción mencionado por el vicepresidente Restrepo?

El empalme anticorrupción fue el proceso de revisión profunda llevado a cabo antes de la posesión del nuevo Gobierno para analizar contratos, ejecución presupuestal, gestión de entidades y compromisos financieros del mandato saliente. Liderado por José Manuel Restrepo y su equipo, el proceso incluyó la participación de cerca de 1.300 personas en 22 sectores y evidenció posibles anomalías que ahora investigarán los organismos de control.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.