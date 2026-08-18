La Alcaldía de Puerto Colombia denunció a un particular por presuntamente utilizar documentos falsos para registrar y subdividir un terreno de 33.637 metros cuadrados que pertenece al municipio.

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Las situación dejó un disgusto en Christian Daes, el reconocido empresario del Atlántico, quien dio detalles del caso. El fundador de Tecnoglass aseguró que se trata de un lote que Grupo Argos regaló al municipio hace 10 años para que se hiciera un parque. Ahora, su preocupación está en que algunos privados se “roben” el espacio de la ciudadanía para el beneficio de algunos pocos.

No vamos a permitir que el

Lote que @Grupo_Argos regaló hace 10 años para un parque se lo roben entre un ex funcionarios de puerto y un ciudadano ya identificado. Y al funcionario de instrumentos públicos que los apoya en Bogotá lo vamos a denunciar por bandido… — Christian Daes (@ChrisDaes) August 12, 2026

La denuncia penal fue presentada por el entonces alcalde de Puerto Colombia, Wilman Vargas Altahona, contra Alfredo Manuel Montoya Hoyos, a quien señala por los presuntos delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal.

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El caso gira alrededor de un predio identificado con la matrícula inmobiliaria 040-445198, ubicado en la carrera 20 No. 2-50. De acuerdo con el documento, el terreno fue entregado al municipio por Argos como parte de una cesión obligatoria y gratuita destinada al uso público.

La administración sostiene que encontró una resolución identificada como 2017-06-01-044, fechada el 20 de noviembre de 2017, mediante la cual supuestamente se habría cedido gratuitamente el inmueble a Montoya Hoyos. Sin embargo, la Alcaldía asegura que el documento no aparece en sus archivos y cuestiona, entre otros aspectos, la firma atribuida al entonces alcalde Steimer Mantilla Rolong.

La denuncia también pone bajo sospecha una supuesta Resolución 148 de 2021, utilizada para respaldar la subdivisión del terreno. Según la Alcaldía, el documento tampoco habría sido expedido por la Secretaría de Planeación y no existirían registros de un trámite adelantado por Montoya Hoyos.

El predio terminó dividido en cinco lotes, identificados con las matrículas inmobiliarias 040-630731, 040-630732, 040-630733, 040-630734 y 040-630735. La administración municipal considera especialmente grave la situación porque, según la denuncia, se trata de un área entregada para uso público y con una destinación que no podría ser modificada libremente.

La Alcaldía calculó que el valor catastral del terreno supera los $3.437 millones, mientras que su valor comercial podría superar los $10.000 millones. Por ello, solicitó a la Fiscalía investigar los documentos cuestionados y adoptar medidas para impedir nuevas disposiciones sobre el inmueble.

Entre las pruebas solicitadas están copias de los documentos utilizados para los registros, testimonios de antiguos funcionarios de la Alcaldía y estudios grafológicos para establecer si las firmas que aparecen en las resoluciones corresponden realmente a los funcionarios que figuran como sus autores.

La denuncia también pide que, en caso de comprobarse las irregularidades, el dominio del terreno sea restablecido a favor del Estado, representado por el Municipio de Puerto Colombia.

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