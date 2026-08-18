Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación ha recibido más de 80 denuncias que señalan presuntas irregularidades y hechos de corrupción en el proceso de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella. La información, recopilada en un documento denominado “Libro de la verdad”, fue entregada por el equipo de transición y será analizada por las autoridades según anunciaron funcionarios durante la presentación pública de los hallazgos.

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José Manuel Restrepo, vicepresidente, lideró la exposición de varios de estos casos, resaltando cuestiones de fondo en el manejo de la deuda pública, emisiones de Títulos de Tesorería (TES), delimitación del páramo de Santurbán, contratos de Fonigualdad, ejecución presupuestal del programa Colombia Mayor y la contratación en la Cancillería. Restrepo detalló que el documento fue elaborado con el apoyo de un comité nacional, un equipo élite anticorrupción y técnicos de los distintos ministerios. Para ello, se emplearon herramientas tecnológicas de auditoría forense e inteligencia artificial, con el fin de examinar los procesos contractuales y su legalidad.

En el caso de la deuda pública, Restrepo especificó que se habría duplicado el límite de adjudicación en la emisión de títulos TES, que corresponden a bonos de deuda pública del Ministerio de Hacienda, alcanzando tasas de interés de entre el 13 % y el 15 %, y generando vencimientos concentrados en los años 2026, 2029 y 2030. Sobre el páramo de Santurbán, el actual Gobierno denunció que el Ministerio de Ambiente expidió resoluciones en las últimas semanas de la administración previa, delimitando 29.000 hectáreas y, presuntamente, desconociendo un fallo de la Corte Constitucional. La Procuraduría habría iniciado expedientes disciplinarios sobre ese proceso.

El informe menciona además el caso de Fonigualdad, donde se señala el desembolso de COP 140.000 millones a una empresa temporal en proceso de liquidación, junto a nuevos contratos por COP 68.000 millones. La Contraloría, se advierte, calificó el riesgo como crítico. Respecto al programa Colombia Mayor, el equipo de Restrepo manifestó que se habría agotado el presupuesto para 2026 en julio, dejando sin financiamiento a cerca de tres millones de beneficiarios para el resto del año. Finalmente, en la Cancillería, se cuestionó la celebración de 785 contratos previos a la Ley de Garantías, por COP 83.000 millones, y gastos de COP 8.500 millones en sedes temporales con corta duración.

El documento presentado identifica nueve comportamientos recurrentes en distintas entidades: falta de rigor técnico, fallas en la capacidad tecnológica, opacidad informativa, parálisis operativa, concentración contractual, riesgo litigioso, pérdida de control operativo, fragmentación estatal y restricciones fiscales. Además, la fiscal general Luz Adriana Camargo y el procurador general Gregorio Eljach enfatizaron que la información será sometida a exhaustivo análisis técnico y jurídico, garantizando presunción de inocencia y el debido proceso. El presidente Abelardo de la Espriella defendió el traslado de estos hallazgos a las autoridades, recalcando que la determinación de responsabilidades corresponde únicamente a la justicia y organismos de control.

¿Cuáles son los principales casos de presunta corrupción detectados en el empalme entre Petro y De la Espriella?

Entre los casos más relevantes resaltan el manejo de la deuda pública a través de los Títulos de Tesorería (TES), presuntas irregularidades en la delimitación del páramo de Santurbán, desembolsos y firmas de contratos de alto valor en Fonigualdad, agotamiento anticipado del presupuesto del programa Colombia Mayor y la contratación masiva en la Cancillería antes de la Ley de Garantías. Todos estos fueron expuestos por el equipo de transición de Abelardo de la Espriella en el llamado “Libro de la verdad”.

¿Qué acciones tomarán la Fiscalía y los entes de control frente a las denuncias del “Libro de la verdad”?

La fiscal general Luz Adriana Camargo indicó que la Fiscalía someterá las denuncias a un proceso de revisión técnico-jurídica, donde los fiscales especializados verificarán y contrastarán las pruebas recaudadas. Además, el procurador Gregorio Eljach anunció la articulación de equipos élite de la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía para investigar los hechos, garantizando el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la defensa de los involucrados, buscando esclarecer los posibles delitos en el marco legal vigente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.