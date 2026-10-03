Un accidente de tránsito registrado este sábado 3 de octubre dentro del túnel Cóndor de Los Andes, en la vía La Línea, genera congestión y afecta el desplazamiento de los vehículos que transitan entre Tolima y Quindío.
(Ver también: Menor voló varios metros por el aire, luego de ser atropellada en Bogotá; conductor huyó)
De acuerdo con información reportada por en redes sociales, el hecho ocurrió en el sentido Tolima-Quindío y estuvo involucrado un camión tipo estacas y un tractocamión. El choque provocó una afectación importante en la movilidad de este corredor, uno de los principales pasos entre el centro y el occidente del país.
A esta hora transportadores reportar congestión vehicular en la vía La Línea, sentido Tolima – Quindío, tras la colisión entre un camión tipo estacas y una tractomula, dentro del túnel Cóndor de Los Andes.Lee También
Lluvias en Ibagué afectan movilidad y semáforos en la carrera Quinta; autoridades refuerzan control vial Semana de receso escolar en Valledupar: fechas clave para colegios de preescolar, básica y media en 2020 Óscar Silva, padre de la alcaldesa de Herveo, denuncia amenazas y pide protección ante clima de inseguridad en el Tolima Reorganización en la CUT: bloque mayoritario redefine posiciones y genera debate por relación con el gobierno de Abelardo de la Espriella
Se espera el retiro de los vehículos para superar el incidente que no… pic.twitter.com/ylXTCrN6dF
— La FM (@lafm) October 3, 2026
La información disponible señala que no hubo personas heridas como consecuencia del accidente. Sin embargo, la presencia de los vehículos involucrados dentro del túnel ha obligado a adelantar labores para retirarlos y permitir que el tránsito pueda recuperar su normalidad.
Mientras avanzan estas labores, los conductores que tengan previsto utilizar la vía La Línea deben tener en cuenta posibles demoras y congestiones, especialmente quienes se movilicen en dirección hacia Quindío.
La recomendación es transitar con precaución, mantener la distancia de seguridad y estar atentos a las indicaciones de las autoridades y del personal encargado de atender la emergencia.
(Ver también: Grave accidente de tránsito: un camión cisterna se volcó y hay dos personas heridas)
Se espera que, una vez sean retirados los vehículos y finalicen las labores correspondientes, la movilidad pueda normalizarse durante la mañana de este sábado. Mientras tanto, quienes puedan modificar sus horarios de viaje deberían contemplar la situación antes de emprender el recorrido.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO