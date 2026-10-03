Un accidente de tránsito registrado este sábado 3 de octubre dentro del túnel Cóndor de Los Andes, en la vía La Línea, genera congestión y afecta el desplazamiento de los vehículos que transitan entre Tolima y Quindío.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Menor voló varios metros por el aire, luego de ser atropellada en Bogotá; conductor huyó)

De acuerdo con información reportada por en redes sociales, el hecho ocurrió en el sentido Tolima-Quindío y estuvo involucrado un camión tipo estacas y un tractocamión. El choque provocó una afectación importante en la movilidad de este corredor, uno de los principales pasos entre el centro y el occidente del país.

La información disponible señala que no hubo personas heridas como consecuencia del accidente. Sin embargo, la presencia de los vehículos involucrados dentro del túnel ha obligado a adelantar labores para retirarlos y permitir que el tránsito pueda recuperar su normalidad.

Mientras avanzan estas labores, los conductores que tengan previsto utilizar la vía La Línea deben tener en cuenta posibles demoras y congestiones, especialmente quienes se movilicen en dirección hacia Quindío.

La recomendación es transitar con precaución, mantener la distancia de seguridad y estar atentos a las indicaciones de las autoridades y del personal encargado de atender la emergencia.

(Ver también: Grave accidente de tránsito: un camión cisterna se volcó y hay dos personas heridas)

Se espera que, una vez sean retirados los vehículos y finalicen las labores correspondientes, la movilidad pueda normalizarse durante la mañana de este sábado. Mientras tanto, quienes puedan modificar sus horarios de viaje deberían contemplar la situación antes de emprender el recorrido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.