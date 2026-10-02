Así como un reconocido periodista deportivo reveló su drama por una enfermedad, otros comunicadores vivieron una delicada situación durante el cubrimiento de sus labores.

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Dos integrantes de un equipo de noticias sufrieron un violento atropello por parte de una camioneta descontrolada mientras informaban sobre un derrumbe de tierra en Monterrey, en México.

El percance aconteció en la avenida Morones Prieto, en la mañana del viernes, sobre la vía ordinaria a la altura del cruce con Pedro Martínez.

En esa misma zona, un conductor de motocicleta resultó herido minutos antes al no percatarse del obstáculo provocado por el desprendimiento de material sobre el asfalto.

El comunicador Mario Gámez conducía la emisión en directo cuando una camioneta Jeep Patriot azul perdió la estabilidad, presuntamente luego de sufrir una maniobra intempestiva de otro automotor.

La camioneta dio un volantazo e impactó directamente al personal de GamaVisión Noticias mientras realizaban sus labores periodísticas ante la audiencia del canal digital.

Cuadrillas de Servicios Públicos de Monterrey y agentes de Tránsito presenciaron el hecho y solicitaron auxilio urgente a los servicios asistenciales de la capital neoleonesa, indicó el diario Milenio de México.

Minutos después, brigadistas de Protección Civil de Monterrey, del Estado y miembros de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar soporte médico inmediato a los heridos.

Los socorristas evaluaron en la escena a la reportera Alma De la Rosa y al camarógrafo Cristo Morales, quien registraba una posible fractura en la pierna.

La comunicadora presentó únicamente contusiones y diversos golpes corporales producto de la colisión vial sufrida en el cumplimiento de su tarea informativa.

Protección Civil de Monterrey trasladó a ambos trabajadores de comunicación hacia el Hospital de Zona número 21 para asegurar una atención especializada.

Paralelamente, el conductor de la camioneta, un joven de 19 años, quedó bajo custodia de la policía municipal para deslindar las responsabilidades legales.

En el perímetro del accidente, operarios de vialidad y limpieza mantuvieron el despeje de la vía para evitar nuevas emergencias en el tránsito urbano.

¿Cómo prevenir accidentes para peatones en la vía?

La prevención de siniestros viales que involucran transeúntes requiere la adopción constante de hábitos de autocuidado, el respeto de las normas de tránsito y el uso adecuado de la infraestructura urbana.

Para reducir significativamente el riesgo de atropello, camine siempre por los andenes o zonas peatonales destinadas al desplazamiento ciudadano. Si la vía carece de aceras libres, camine por el costado izquierdo de la calzada, en sentido contrario al tráfico vehicular, para observar de frente el avance de los automóviles.

Cruce las calles únicamente por los pasos peatonales demarcados, puentes de peatones o esquinas con semáforos en verde para caminantes. Mire a ambos lados antes de dar el primer paso sobre la calzada, incluso cuando el semáforo autorice el paso, para verificar que todos los conductores hayan detenido totalmente sus vehículos.

Evite cualquier tipo de distracción al cruzar las avenidas. No utilice el teléfono celular, evite escribir mensajes de texto y retire los auriculares para mantenerse totalmente atento al entorno sonoro y visual de la vía pública.

Durante la noche o en condiciones de baja visibilidad, utilice prendas de vestir de colores claros o materiales reflectantes para facilitar que los conductores lo identifiquen a distancia con los faros.

Establezca contacto visual constante con los conductores antes de cruzar frente a un automóvil detenido. Esta acción confirma que el chofer notó su presencia en la vía y le cederá el paso de manera segura.

Si camina acompañado por niños pequeños, tómelos firmemente de la muñeca y manténgalos en el lado interno del andén, alejados del flujo vehicular directo.

Asimismo, evite cruzar repentinamente por detrás de vehículos grandes estacionados, autobuses o camiones, pues estos obstruyen la visibilidad de otros conductores que transitan a alta velocidad.

Acatar rigurosamente las recomendaciones viales básicas protege la integridad física de los caminantes y fortalece la seguridad ciudadana en las dinámicas de movilidad urbana.

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