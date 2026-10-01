Un intento de ejecución en Tennessee terminó de una manera inesperada: Christa Pike, una mujer condenada a pena de muerte por un crimen cometido en 1995, sobrevivió al procedimiento y fue trasladada a un centro médico fuera de la prisión.

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Según recogió Caracol Radio, el Departamento de Corrección de Tennessee (Estados Unidos) confirmó que la ejecución se llevó a cabo el miércoles 30 de septiembre en la prisión Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville, pero Pike no murió durante el procedimiento. La entidad aseguró que sus funcionarios siguieron el protocolo establecido por el estado.

Pike, de 50 años, recibió dos dosis del medicamento previsto para la ejecución, según documentos presentados por sus abogados. Después del procedimiento, fue trasladada en ambulancia a un centro médico, aunque las autoridades no habían informado públicamente cuál era su estado de salud.

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El caso ocurrió luego de una jornada marcada por una disputa judicial. Un tribunal de apelaciones había suspendido temporalmente la ejecución horas antes de la hora prevista, pero la Corte Suprema de Estados Unidos levantó posteriormente esa suspensión y permitió que Tennessee siguiera adelante con la sentencia.

¿Por qué Christa Pike fue condenada a pena de muerte?

Pike había sido condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de un centro de formación laboral en Knoxville, ocurrido en enero de 1995. En ese momento, Pike tenía 18 años.

La ejecución también tenía un carácter histórico para Tennessee, pues Pike habría sido la primera mujer ejecutada por el estado en más de dos siglos. Su defensa había presentado argumentos relacionados con su edad al momento del crimen, antecedentes de abuso y otros elementos de su historia personal.

Por ahora, el Departamento de Corrección no ha explicado públicamente por qué el procedimiento no produjo la muerte de Pike. La entidad señaló que su protocolo no contempla procedimientos adicionales después de lo ocurrido y confirmó su traslado a un centro médico.

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