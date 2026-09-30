Una joven colombiana protagonizó una de esas escenas que conmueven en redes sociales. Tras graduarse de Arquitectura en la Universidad Santo Tomás, decidió llevar su diploma hasta el cementerio donde descansan los restos de su padre, Francisco Javier Bayona, para compartir con él un logro que, aunque pudo celebrar, estuvo marcado por su ausencia.

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El momento quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y que muestra a la recién graduada subiendo por una escalera hasta el nicho de su papá. Con el diploma en sus manos, lo acercó a la placa conmemorativa y pronunció unas palabras que resumen el significado de ese instante: “Papá, lo logramos”.

Detrás de la escena hay una historia de pérdida. Francisco Javier Bayona falleció en marzo de 2020, a los 43 años, por lo que no pudo acompañar físicamente a su hija durante el camino que la llevó a convertirse en profesional.

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Sin embargo, la joven quiso hacerle partícipe de ese momento especial. En lugar de limitarse a una celebración convencional, acudió al lugar donde reposan sus restos para mostrarle el resultado de años de esfuerzo y dedicación.

#Viral Una joven recién graduada de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás decidió visitar la tumba de su padre, Francisco Javier Bayona, para compartir con él el cierre de su carrera. Frente a su lápida acercó el diploma y le dedicó una frase: “Papá, lo logramos”. Su padre… pic.twitter.com/UeR3inJLQM — Última Hora Col (@ultimahoracol_) September 30, 2026

El gesto ha llamado la atención de cientos de usuarios, que han encontrado en la escena una forma de representar esos logros que también están ligados a las personas que ya no están. Para la joven, recibir su título no solo significó cerrar una etapa académica, sino también cumplir una meta que quiso compartir con alguien fundamental en su vida.

La frase que pronunció frente al nicho, “Papá, lo logramos”, resume la emoción de una graduación en la que la alegría y la tristeza se encontraron. Aunque su padre no pudo estar presente para verla recibir el diploma, ella encontró una manera de incluirlo en uno de los días más importantes de su vida.

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El video se convirtió así en un recordatorio del significado que pueden tener los logros personales y de cómo, incluso en medio de la ausencia, hay personas con las que se sigue queriendo compartir cada paso importante.

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