Así como se viralizó el video de una motociclista escapando de la Policía, una imagen se difundió con rapidez en las redes sociales por la molestia que provocó en quienes la divulgaron.

Sigue a PULZO en Discover

Varios usuarios compartieron la fotografía de una cajetilla de la marca de cigarrillos West, reconocida en Europa, en donde es posible observar una propaganda con un hombre intubado para alertar preventivamente sobre los daños por fumar.

Lo cierto es que la indignación es porque la persona que aparece supuestamente es el Luis Fernando ‘el Profe’ Montoya, exentrenador colombiano de Once Caldas.

De ahí, surgió el señalamiento por la utilización de la imagen que, de acuerdo con la publicación, corresponde al estratega que quedó campeón de la Copa Libertadores en 2004 con el mencionado equipo.

Lee También

“¿Insensibilidad? ¿Atrevimiento? En España, la marca de cigarrillos West usan la imagen del profesor Luis Fernando Montoya para decir que fumar provoca invalidez. Una desfachatez cuando todos sabemos el porque el profesor en su momento quedó así”, indicó el usuario Empirico 100 % al replicar la imagen.

Cabe remarcar que algunas de las respuestas de otras personas descartaron que la fotografía corresponda al antioqueño, mientras que hay quienes critican con dureza el supuesto uso del caso del colombiano.

Resulta pertinente resaltar que hay gran similitud entre la persona que aparece en la cajetilla de West con ‘el Profe’ Montoya, sin que sea una certeza en este sentido que corresponda al mencionado.

INSENSIBILIDAD? ATREVIMIENTO?

En #españa la marca de cigarrillos WEST , Usan la imagen del profesor Luis Fernando Montoya para decir que fumar provoca invalidez. Una desfachatez cuando todos sabemos el porque el profesor en su momento quedó así@oncecaldas @nacionaloficial pic.twitter.com/gjL28iI8uN — Empirico 100% (@100_empirico) September 29, 2026

De hecho, hay quienes indican en otras publicaciones que desde hace varios años se han encontrado con esa mismo producto en Alemania y han tenido la misma duda sobre la identidad del hombre que aparece en la propaganda.

Luis Fernando Montoya quedó inválido tras un atentado a balazos ocurrido el 22 de diciembre de 2004 en su residencia del municipio de Caldas, Antioquia.

El técnico intentó defender a su esposa, Adriana Herrera, de unos delincuentes que pretendían robarla en su propia casa. Durante el forcejeo, Montoya recibió dos disparos en el cuello que afectaron gravemente su médula espinal, específicamente entre la tercera y cuarta vértebras cervicales.

Los proyectiles causaron una sección medular irreversible, fractura y luxación de la cuarta vértebra cervical, lo que le provocó cuadriplejía permanente. El entrenador llegó a la Clínica Las Américas de Medellín en estado crítico, con paro cardiorrespiratorio, y requirió conexión a respirador artificial y marcapasos diafragmático para sobrevivir.

Luego de cuatro meses hospitalizado, fue trasladado a su casa de campo en Caldas para continuar su recuperación. A pesar de la parálisis en sus extremidades y torso, Montoya nunca abandonó su pasión por el fútbol y se convirtió en conferencista motivacional, ganándose el apodo de ‘Campeón de la Vida’.

En 2018, logró ponerse de pie temporalmente gracias a un exoesqueleto robótico que le permitió experimentar nuevamente la sensación de caminar. Montoya ha declarado que el incidente transformó su existencia pero no derrotó su espíritu.

¿De dónde es la marca de cigarrillos West?

West es una marca alemana de cigarrillos, lanzada al mercado germano en 1981 por la compañía Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, con sede en Hamburgo.

Actualmente, la marca pertenece a Imperial Brands (anteriormente Imperial Tobacco), una corporación tabacalera británica que adquirió Reemtsma en 2002.

West se comercializa en más de 90 países alrededor del mundo, principalmente en Europa, aunque también tiene presencia en mercados de Oriente Medio, Asia y otros continentes.

La expansión internacional de la marca comenzó a finales de la década de 1980, después de su lanzamiento inicial en tiendas especializadas de tabaco en Alemania.

West se posicionó como una marca de valor, ofreciendo calidad a precios competitivos frente a las marcas premium estadounidenses como Marlboro que dominaban el mercado europeo en los años 80.

La marca fue patrocinadora del equipo de Fórmula 1 McLaren (West McLaren Mercedes) entre 1997 y julio de 2005, lo que aumentó significativamente su reconocimiento global.

La marca ofrece diversas variantes, incluyendo West Red, Blue, Rich Blue, Silver, y versiones con filtro de mentol (ICE), disponibles en diferentes tamaños como king size (85 mm) y long (100 mm).

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.