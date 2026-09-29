A diario se conocen casos de conductores que infringen las normas de tránsito. Sin embargo, no es tan común que sean ellos mismos quienes graben esas situaciones y posteriormente las publiquen en redes sociales.

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Ese es el caso de una motociclista que se identifica en redes como ‘Natalia Biker’, quien compartió un video en el que aparece durante un control de la Policía y, después de permanecer unos minutos en el lugar, decide arrancar su moto y marcharse.

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La grabación fue publicada en su cuenta de TikTok, Niña Biker, y también tiene presencia en Instagram como @nataliabiker._.

En el video, la joven cuenta que había salido a hacer una rodada en moto con unas amigas cuando se encontraron con un puesto de control en carretera.

Según explicó ella misma, al darse cuenta del retén les dijo a sus acompañantes que cambiaran de lugar, pues una de ellas, según afirmó, no tenía licencia de conducción. La motociclista agregó que ella sí podía “volarse el retén”.

Pese a esa intención, los uniformados detuvieron a la joven y comenzaron a explicarle los comparendos que le serían impuestos y las razones por las que, según le indicaron, la motocicleta sería inmovilizada con una grúa.

Después de unos minutos, la mujer encendió la moto y salió del lugar. En las imágenes se observa que los policías intentan detenerla, pero el video termina en ese momento y no permite establecer qué ocurrió después.

La publicación provocó reacciones divididas, pero sobre todo condenan las acciones de la joven.

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‘Natalia Biker’ tendría más de $6 millones pendientes

De acuerdo con la información consultada en el Simit, la motocicleta relacionada con el video registra cuatro comparendos y una multa pendientes de pago, cuya suma supera los 6 millones de pesos.

Los cuatro comparendos aparecen registrados el domingo 27 de septiembre de 2026, en la vía nacional que conduce hacia La Mesa, Cundinamarca.

Uno de ellos corresponde a la infracción D07, relacionada con conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en riesgo a personas o bienes. El valor registrado para este comparendo es de $2.532.420.

También aparece una infracción B03, por conducir un vehículo sin placas, no llevarlas en los extremos correspondientes o portarlas de manera que dificulte su identificación. Esta tiene un valor de $675.312.

A esos registros se suman otros dos comparendos de $1.266.210 cada uno. Uno corresponde a la infracción C31, por no acatar señales de tránsito o requerimientos de los agentes, mientras que el otro es por la infracción C35, relacionada con no tener al día la revisión técnico-mecánica o circular en condiciones mecánicas o ambientales inadecuadas.

Además, la motocicleta registra una multa pendiente desde el 7 de noviembre de 2025, impuesta en Soacha por un valor de $322.096. Esta corresponde a la infracción B07, relacionada con no informar a la autoridad de tránsito el cambio de motor o color del vehículo.

Sumados los cinco registros, el monto pendiente supera los $6 millones, una cifra que vuelve a poner bajo la lupa el video que la propia motociclista decidió publicar en redes sociales.

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