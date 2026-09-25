Una mujer motociclista murió en la mañana de este viernes 25 de septiembre luego de verse involucrada en un accidente con un bus del SITP, en el sector de Teusaquillo, en Bogotá.

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El siniestro ocurrió hacia las 6:30 de la mañana en la calle 34 con carrera 19, en sentido occidente-oriente, cuando el vehículo de transporte público chocó con la motocicleta en la que se movilizaba la víctima.

Tras el impacto, la motocicleta quedó completamente destruida junto al bus. Las imágenes conocidas del accidente muestran además graves daños en la parte delantera del vehículo del SITP, especialmente en el costado donde se encuentra el puesto del conductor, con el vidrio y parte de la carrocería afectados.

Personas que presenciaron el hecho dieron aviso a la línea de emergencias 123. Sin embargo, cuando los equipos de Atención Prehospitalaria (APH) llegaron al lugar, confirmaron que la motociclista había fallecido debido a la gravedad del accidente.

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Bogotá Tránsito reportó el siniestro con fatalidad y posteriormente unidades de Criminalística llegaron al punto para adelantar el levantamiento y reconocimiento del cuerpo, además de recopilar elementos que permitan establecer cómo ocurrió el choque.

Entre las tareas de los investigadores está establecer cuál de los semáforos de la intersección estaba en verde al momento del accidente, así como determinar las velocidades a las que se movilizaban los vehículos y las posibles responsabilidades.

El procedimiento de Criminalística provocó el cierre temporal de la calle 34 y la carrera 19, lo que ocasionó una fuerte congestión durante la mañana. Varios conductores quedaron atrapados en medio del trancón.

Como alternativa, Movilidad recomendó tomar la avenida El Dorado (calle 26), mientras avanzaban las labores en el punto.

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