Las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá volvieron a ser claves para frustrar una jugada al margen de la ley. Dos operadores logísticos de la terminal aérea terminaron capturados luego de que la Policía los descubriera intentando colar una millonaria carga de estupefacientes en un vuelo internacional.

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El operativo se activó en seco cuando un uniformado, al revisar los monitores de seguridad, notó los movimientos extraños y sospechosos de los dos trabajadores mientras manipulaban una maleta por el área de carga. De inmediato, los agentes los abordaron y les exigieron un registro voluntario que terminó arrojando un sorpresivo hallazgo dentro de sus casilleros: un maletín que guardaba cinco paquetes vinipelados con siete kilogramos de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con el mayor Jhonatan Quintero, comandante encargado de la Estación de Policía del aeropuerto, a los paquetes se les practicaron las pruebas técnicas de rigor y, tras dar positivo, se efectuó la captura inmediata de ambos implicados para ponerlos a disposición de las autoridades judiciales.

Con este nuevo golpe, la capital ya supera los 700 kilos de cocaína incautados en lo corrido de 2026. Solo la estación de policía de la terminal aérea acumula cerca de 290 kilogramos interceptados, por lo que el oficial extendió una invitación a toda la comunidad aeroportuaria para seguir denunciando este tipo de flagelos y blindar los vuelos internacionales.

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