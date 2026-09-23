La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura del taxista señalado de protagonizar el episodio ocurrido cerca del aeropuerto El Dorado, donde hubo disparos durante una discusión con otros conductores.

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El hecho ocurrió en la noche del miércoles 23 de septiembre, en las inmediaciones de la puerta 10 del aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá. La situación comenzó con una confrontación entre varios taxistas y terminó con la intervención de un esquema de seguridad que se encontraba en el sector.

Según la información entregada inicialmente por las autoridades, uno de los conductores habría sacado un arma traumática y efectuado disparos hacia el piso durante la discusión con otros tres taxistas. La situación provocó momentos de tensión entre viajeros, trabajadores y personas que estaban cerca de la terminal.

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La novedad sobre la captura se conoció después de que los primeros reportes señalaran que las autoridades estaban buscando al conductor involucrado. Medios como Noticias Caracol y BLU Radio informaron inicialmente sobre el operativo desplegado para ubicarlo.

El episodio se registró en el primer piso del aeropuerto, específicamente en inmediaciones de la puerta 10, uno de los puntos de acceso de la terminal aérea. La ubicación fue confirmada en los primeros reportes entregados por las autoridades y retomados por diferentes medios de comunicación.

Videos difundidos después del hecho mostraron la reacción de personas que se encontraban en el sector y permitieron dimensionar la tensión que se vivió durante los momentos posteriores a las detonaciones. La Policía llegó al lugar para adelantar las verificaciones correspondientes y establecer cómo se desarrolló la confrontación.

#ATENCIÓN | La Policía confirma que fue capturado el taxista señalado de intimidar a otros conductores y disparar con arma traumática en inmediaciones del aeropuerto internacional El Dorado. pic.twitter.com/7H02fidFwT — Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 24, 2026

¿Hubo heridos por los disparos en El Dorado?

Según el informe de la Policía, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del episodio. La institución indicó que el incidente ocurrió durante la confrontación entre los conductores y que el esquema de seguridad de un general reaccionó ante la situación.

El caso provocó preocupación debido a que ocurrió en una zona con presencia constante de viajeros y trabajadores. Las autoridades continuaron con las labores de verificación para establecer las circunstancias de la pelea y las responsabilidades correspondientes.

La investigación también busca precisar qué desencadenó la discusión entre los conductores y cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas en el episodio ocurrido cerca de la terminal aérea.

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