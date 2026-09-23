El problema de los colados en Transmilenio parece no tener límite. Ahora, varias personas fueron grabadas mientras se subían al techo de un bus del sistema que estaba en movimiento, una peligrosa maniobra que, además de poner en riesgo sus vidas, vuelve a dejar en evidencia las dificultades que enfrenta el transporte público de Bogotá para controlar la evasión del pago del pasaje.

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Las imágenes fueron divulgadas por el concejal Andrés Barrios Bernal y muestran a varios jóvenes acostados y sentados sobre la parte superior de un bus articulado mientras este avanza durante la noche por diferentes vías de la capital. En el video se observa cómo permanecen sobre la estructura del vehículo mientras este continúa su recorrido, aparentemente con la intención de grabar el momento para redes sociales.

La escena genera indignación porque el problema ya no se limita a quienes ingresan a las estaciones sin pagar. En este caso, hasta por el techo se quieren colar, exponiéndose a una situación que podría terminar en un accidente y que también puede comprometer la operación normal de los buses.

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¡Ahora en TransMilenio se están colando hasta por el techo! Se suben a los buses para grabar videos, arriesgan sus vidas y ponen en peligro la operación. Cogieron de relajo a @TransMilenio porque saben que no pasa nada. ¿Dónde está la autoridad? ¿Quién está haciendo respetar la… pic.twitter.com/rUmxn0SDla — Andrés Barrios Bernal (@ABarriosBernal) September 23, 2026

La evasión del pasaje representa uno de los problemas que más presión genera sobre el sistema. Cada persona que utiliza el servicio sin pagar supone ingresos que Transmilenio deja de recibir y que terminan siendo necesarios para sostener la operación, mientras que los controles para impedir estas conductas también demandan recursos y personal.

Además, los intentos de colarse pueden provocar interrupciones en el desplazamiento de los buses. Los conductores deben disminuir la velocidad o detenerse cuando se presentan situaciones de riesgo, mientras que los equipos de seguridad y control tienen que intervenir para evitar que una conducta individual termine afectando a más pasajeros.

El concejal Barrios cuestionó precisamente la ausencia de controles frente a este tipo de situaciones y pidió que las autoridades identifiquen a quienes aparecen en las imágenes y establezcan las sanciones correspondientes. También llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema para evitar que este tipo de comportamientos se conviertan en algo habitual.

El caso ocurre, además, pocos días después del asesinato de Cristian Garzón, un guarda que hacía parte de los equipos de control contra la evasión y que murió tras ser agredido cuando intervenía en un caso relacionado con el ingreso irregular al sistema. El hecho puso nuevamente sobre la mesa los riesgos que enfrentan los trabajadores encargados de controlar a los evasores.

(Ver también: Aparece video del fatal ataque contra guarda de Transmilenio; detenidos se declararon inocentes)

Ahora, las imágenes de quienes decidieron subir al techo de un bus muestran otra dimensión del mismo problema. No solo se trata de cuánto dinero pierde el sistema por los colados: también está en juego la seguridad de pasajeros, conductores y trabajadores.

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