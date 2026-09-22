Por: Portal Bogotá

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TransMilenio, el sistema de transporte público masivo de Bogotá, ha firmado un convenio con el Centro Comercial Centro Mayor para modificar el nombre de la estación NQS - Calle 38a sur. Desde ahora, la estación llevará el nombre NQS - Calle 38a sur - Centro Mayor, lo que ofrece a los viajeros un punto de referencia más reconocible dentro del sur de la capital colombiana. De acuerdo con la información oficial de TransMilenio, este cambio contribuye a la identificación de lugares claves en la movilidad de la ciudad, facilitando el desplazamiento y la ubicación, tanto para habitantes como para visitantes.

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Según declaró Olga Lucía Ramírez, subgerente de Desarrollo Inmobiliario y de Negocios de TransMilenio, al concretar alianzas como esta se obtienen ingresos adicionales para el sistema, lo que incrementa la sostenibilidad económica y permite el mejoramiento continuo de la infraestructura y entornos de las estaciones y portales. Estos acuerdos, según la funcionaria, hacen parte de una estrategia global que busca optimizar la experiencia de los usuarios y fortalecer el servicio.

Las cifras demuestran la importancia de la estación en cuestión: actualmente, NQS - Calle 38a sur - Centro Mayor contabiliza aproximadamente 206.000 validaciones de viajes, con un promedio mensual cercano a 17.000 usuarios, lo que da cuenta de la relevancia del punto para la movilidad del sector sur de Bogotá.

Por su parte, Juan Carlos Pineda, gerente del Centro Comercial Centro Mayor, destacó que el nombre de la estación surgió gracias a la preferencia de los usuarios, quienes habitualmente la referían como “Centro Mayor”. Asimismo, agradeció a TransMilenio y a los propios usuarios, resaltando el beneficio que implica para la ubicación y movilidad citadina. Además, la alianza irá más allá del nombre: el centro comercial se comprometió a decorar e iluminar la estación durante la temporada navideña cada año, sin ningún costo adicional para el sistema, y entregó souvenirs a usuarios durante la presentación oficial del cambio.

Actualmente, TransMilenio cuenta con 32 estaciones que han adoptado nombres gracias a alianzas con entidades y empresas de sectores como educación, salud, finanzas, gastronomía y comercio, lo que evidencia una estrategia consolidada en materia de posicionamiento y sostenibilidad, de acuerdo con la misma entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué TransMilenio cambia el nombre de algunas de sus estaciones en Bogotá?

TransMilenio modifica el nombre de ciertas estaciones como parte de acuerdos comerciales conocidos como “derecho de uso de nombre”. Según información oficial, esto permite que entidades reconocidas asocien sus marcas a puntos estratégicos del sistema, proporcionándoles visibilidad, mientras generan ingresos adicionales que contribuyen a mejoras en la infraestructura y los servicios del transporte público en Bogotá.

¿Cuántas estaciones de TransMilenio tienen acuerdos de derecho de uso de nombre y qué implica esto?

Actualmente, de acuerdo con datos de TransMilenio, son 32 estaciones las que cuentan con alianzas de derecho de uso de nombre con instituciones y empresas de varios sectores (educación, comercio, salud, finanzas y gastronomía). Esto significa que el nombre de la estación se asocia a la marca de la entidad aliada, facilitando la referencia geográfica y aportando recursos económicos adicionales para el sistema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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