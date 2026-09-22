Momentos de tensión se vivieron en el barrio Villa Claver, en la localidad de Engativá, luego de que varios sujetos armados presuntamente ingresaran a un supermercado con la intención de cometer un hurto.

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De acuerdo con los testimonios conocidos hasta el momento, los hombres habrían intimidado a clientes y trabajadores que permanecían dentro del establecimiento. La situación terminó en una balacera que causó preocupación entre los habitantes y personas que se encontraban en los alrededores.

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Pese al intercambio de disparos, no se reportaron personas heridas, según la información disponible. Los presuntos delincuentes lograron escapar antes de que llegaran las autoridades.

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Propietario habría reaccionado contra los presuntos ladrones

Según la información recopilada sobre el caso, en medio del intento de hurto, el propietario del supermercado habría tomado un arma de fuego y disparado contra los sujetos.

Los presuntos delincuentes, por su parte, habrían respondido al fuego antes de abandonar el establecimiento y emprender la huida. El hecho provocó alarma entre quienes se encontraban en el sector, debido a que los disparos se produjeron en una zona comercial y en presencia de clientes y trabajadores.

Tras recibir el reporte, unidades de la Policía de Bogotá llegaron al supermercado para adelantar las primeras diligencias y recopilar información que permita esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Los uniformados realizaron labores de vecindario y comenzaron a revisar las cámaras de seguridad instaladas en el sector. Con estas imágenes buscan establecer la identidad de los responsables y reconstruir la ruta que habrían utilizado para escapar.

El teniente coronel Fabián Beltrán, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, explicó que las autoridades iniciaron de inmediato las labores investigativas.

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“De inmediato, nuestras unidades de la zona de atención iniciaron la labor de vecindario y análisis de las cámaras de seguridad, con el fin de lograr la individualización de los responsables”, señaló el oficial.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos para que reporten cualquier información relacionada con hechos delictivos a las autoridades.

“Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o el CAI más cercano”, agregó Beltrán.

Por ahora, las autoridades continúan con la investigación para establecer quiénes serían los responsables del intento de hurto, su paradero y las circunstancias exactas en las que se produjo el intercambio de disparos.

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