El motociclista que protagonizó un fuerte accidente con un taxi en Bogotá entregó su versión de lo ocurrido y aclaró una de las dudas que surgieron después de que se difundieran videos del choque. David aseguró que no estaba peleando ni compitiendo con el conductor del vehículo amarillo, como algunas personas especularon luego de observar las imágenes.

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El accidente ocurrió durante la mañana del domingo 20 de septiembre, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Allí, el taxista se habría retirado del lugar después de la colisión, lo que provocó preguntas sobre su paradero y el estado de salud del motociclista.

En diálogo con Solo Emergencias Moteros, David explicó que se dirigía a su trabajo y que, aparentemente, sufrió un microsueño mientras conducía. El Tiempo citó sus declaraciones: “Yo me dirigía para el trabajo bien temprano, no iba peleando con absolutamente nadie, iba muy tranquilo. Pasé el semáforo y se me fueron las luces”.

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El motociclista también relató lo que recuerda después de ese momento: “Cuando me acordé fue que me desperté en el piso tirado, un policía me despertó, me dijo que qué había pasado”. Según el medio citado, David manifestó que no sintió directamente el impacto con el taxi.

“Realmente yo no sentí el choque de la del del taxi. Convulsioné, me dijeron los paramédicos, que de milagro estaba vivo”, afirmó.

Además, el conductor aseguró que dos hombres que caminaban por el andén lo habrían agredido verbalmente y le exigieron dinero por una supuesta lesión. “Que les tenía que dar plata por la caída y que le había fracturado una pierna al señor. Yo no estaba en mis cinco sentidos, no sabía qué hacer ni nada y nada”, relató.

Finalmente, David describió el hecho como un milagro: “Es un milagro que Dios me tenga con vida”.

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