Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Durante la mañana del martes 15 de septiembre de 2026, se presentó un accidente de tránsito que involucra a cinco motociclistas en la avenida Centenario con carrera 68, en sentido oriente a occidente, en la localidad de Puente Aranda, Bogotá. De acuerdo con información difundida por las autoridades de tránsito de la ciudad, este siniestro generó congestión vehicular y afectó la movilidad en esa importante vía del sur occidente de la capital colombiana.

Sigue a PULZO en Discover

Según datos entregados a las 7:11 a. m., el hecho requirió la intervención de unidades de tránsito, ambulancias y del grupo guía, quienes llegaron al sitio para atender la emergencia. La atención inmediata por parte de los servicios de socorro buscó estabilizar a los involucrados y restablecer la normalidad del tráfico en esa zona de alto flujo vehicular. La velocidad de desplazamiento disminuyó notablemente durante el tiempo que duró el operativo, generando tránsito lento en el punto específico de la avenida Centenario con carrera 68.

Debido al accidente, algunos servicios de TransMiZonales, sistema que forma parte de la red de TransMilenio en Bogotá, reportaron afectaciones en la operación y posibles retrasos en las frecuencias, especialmente en horas de la mañana. Esta situación puede impactar a los usuarios habituales de TransMilenio y a quienes transitan por las rutas cercanas, obligando a buscar alternativas de movilidad en un día regular de actividades laborales y académicas en la ciudad.

En el contexto de la movilidad en Bogotá, este tipo de eventos refleja la importancia de la gestión rápida de incidentes por parte de las autoridades y la comunicación oportuna a los ciudadanos sobre las condiciones del tráfico, para que estos puedan tomar decisiones informadas respecto a sus desplazamientos. El reporte de hoy se suma a las múltiples eventualidades que pueden presentarse en una ciudad con alto volumen vehicular y demuestra la necesidad de precaución en las vías, especialmente para motociclistas, quienes suelen ser más vulnerables ante los accidentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tuvo el accidente de tránsito en la movilidad de Bogotá hoy?

El accidente entre cinco motociclistas en la avenida Centenario con carrera 68, según reportes oficiales, provocó congestión vehicular y generó tránsito lento en ese sector, afectando la operación normal de varias rutas de TransMiZonales, lo que repercutió en los tiempos de desplazamiento para quienes utilizan tanto vehículos particulares como transporte público.

¿Cómo respondieron las autoridades ante el accidente de varios motociclistas en Bogotá?

Las autoridades de tránsito, ambulancias y el grupo guía acudieron al lugar del accidente para brindar atención inmediata, organizar el tráfico y asistir a los involucrados, demostrando la importancia de una respuesta rápida en situaciones que afectan la movilidad y la seguridad vial en la ciudad.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.