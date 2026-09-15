Por: Portal Bogotá

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Durante la mañana del martes 15 de septiembre de 2026, la movilidad en Bogotá se vio afectada por un accidente de tránsito de grandes proporciones. De acuerdo con la información reportada por la Alcaldía de Bogotá, el siniestro ocurrió en la avenida Centenario con carrera 68, en sentido oriente a occidente, dentro de la localidad de Puente Aranda. En el incidente estuvieron involucrados cinco motociclistas, lo que ocasionó una respuesta inmediata por parte de las autoridades de tránsito, ambulancias y el grupo guía, quienes acudieron para atender la situación y coordinar el flujo vehicular en la zona.

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El accidente generó un tránsito particularmente lento en este importante corredor vial de la ciudad, y como consecuencia, afectó la operación y la frecuencia de algunas rutas de TransMiZonales, el sistema de transporte zonal integrado a TransMilenio, según confirmó el portal oficial de TransMilenio. Este tipo de incidentes suele tener un impacto directo en la movilidad de miles de ciudadanos que se desplazan a diario por Bogotá, especialmente en horas pico, cuando la demanda del transporte público y privado es más alta.

La reacción de las autoridades fue inmediata. Unidades de tránsito y de atención de emergencias llegaron al lugar para controlar la situación y prestar la atención médica necesaria a los posibles heridos. A pesar de los esfuerzos, la presencia de vehículos y el despliegue de personal en el área incrementaron los tiempos de desplazamiento y ocasionaron congestión, complicando así la circulación no solo de automóviles particulares sino también de las rutas vinculadas a TransMilenio.

De acuerdo con la actualización de las 7:11 a. m., aún se mantenía la restricción parcial del tráfico en este sector, lo que obligó a varios conductores a buscar rutas alternas para continuar sus trayectos. Los organismos de emergencia recomendaron a los ciudadanos estar atentos a las indicaciones y a la información de las autoridades para minimizar los inconvenientes en sus desplazamientos.

La recomendación general para los habitantes de Bogotá, en días con incidentes como este, es consultar frecuentemente los canales oficiales y planificar anticipadamente sus recorridos, ya que la movilidad puede verse afectada no solo por accidentes, sino también por manifestaciones o trabajos en la vía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó el accidente de tránsito a la movilidad en Bogotá hoy?

El accidente registrado en la avenida Centenario con carrera 68 impactó negativamente la movilidad en Bogotá al provocar congestión vehicular y retrasos en la operación de las rutas de TransMiZonales de TransMilenio. La presencia de las autoridades y equipos de emergencia en la zona contribuyó al lento avance del tráfico.

¿Qué es TransMiZonales y cuál fue su impacto por el accidente?

TransMiZonales es el sistema de rutas zonales integrado a TransMilenio en Bogotá. El accidente ocasionó retrasos y modificaciones en la frecuencia de las rutas vinculadas a TransMiZonales, lo que implicó que los usuarios experimentaran demoras en sus recorridos habituales en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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