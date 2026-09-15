Por: Portal Bogotá

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El evento denominado ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ celebra la memoria y el patrimonio de la capital colombiana con una jornada especial organizada para el miércoles 18 de septiembre de 2026. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía a través del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, conocido por sus siglas IDPC, la actividad principal consiste en “un recorrido por la memoria de Bogotá en el Mes del Patrimonio”, programado para iniciar a las 3:30 p. m. Esta iniciativa, que conmemora los 20 años del IDPC, busca conectar a los ciudadanos con la historia, las transformaciones y los elementos que constituyen la identidad bogotana, todo desde una perspectiva lúdica, educativa y gratuita. La inscripción previa es obligatoria y puede realizarse en la página oficial del Instituto.

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El recorrido permitirá a los asistentes conocer algunos de los lugares emblemáticos que forman parte de la memoria colectiva de Bogotá. A través de casas patrimoniales, archivos históricos, vestigios arqueológicos y otros espacios representativos, el IDPC pretende mostrar cómo han cambiado y se han protegido estos patrimonios a lo largo del tiempo, resaltando dos décadas de trabajo centrado en salvaguardar la memoria y la identidad de la ciudad. Según los organizadores, la Casa Genoveva, ubicada en la calle 12B #2-58, en el centro de la ciudad, es el punto de encuentro para quienes deseen participar en esta actividad.

Una vez finalizado el recorrido, la agenda continúa en la Plaza de Bolívar. Allí se llevará a cabo una jornada abierta para todo público con actividades enfocadas en el patrimonio local. Entre las propuestas habrá una ‘aprobatón’ de trámites, exhibición de publicaciones del Sello Editorial del IDPC y del Centro de Documentación, juegos patrimoniales y otros espacios diseñados para el disfrute en familia y el acercamiento a la riqueza cultural bogotana. Además, al caer la noche, la plaza será escenario de una experiencia especial donde, a través de la iluminación, se evocarán episodios importantes de la historia de la ciudad y este emblemático lugar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse gratis al recorrido ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ durante el Mes del Patrimonio?

Para participar en el recorrido organizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural el miércoles 18 de septiembre de 2026, es necesario realizar una inscripción previa a través de la página web oficial del IDPC. La entrada a este evento es gratuita, pero se requiere completar el proceso de registro antes de asistir.

¿Qué actividades se realizarán en la Plaza de Bolívar durante la celebración del Mes del Patrimonio en Bogotá?

La Plaza de Bolívar será el epicentro de una jornada abierta con juegos patrimoniales, exhibiciones de publicaciones del IDPC y el Centro de Documentación, así como una ‘aprobatón’ de trámites. Por la noche, se realizará una experiencia especial con iluminación para recordar episodios históricos relevantes de la ciudad y este emblemático lugar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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