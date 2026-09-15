Por: Portal Bogotá

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El evento ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ se consolida como una de las actividades más importantes de la capital durante el Mes del Patrimonio, no solo por su aporte a la memoria ciudadana, sino también por su acceso gratuito y su enfoque en la identidad bogotana. De acuerdo con la información difundida por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), este miércoles 18 de septiembre de 2026 se llevará a cabo un recorrido especial denominado “un recorrido por la memoria de Bogotá en el Mes del Patrimonio”, programado para iniciar a las 3:30 p. m. en la Casa Genoveva, ubicada en pleno centro de la ciudad, específicamente en la calle 12B #2-58.

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La actividad, enmarcada en la celebración de los 20 años del IDPC, invita a los asistentes a explorar diferentes espacios y elementos patrimoniales de Bogotá, como casas históricas, archivos, vestigios arqueológicos y otros sitios que han sido testigo de diferentes etapas de la ciudad. En este recorrido se busca mostrar las transformaciones que han influido en la manera como los ciudadanos comprenden y protegen el patrimonio colectivo. Según información del IDPC, las personas interesadas pueden participar sin costo, pero deben inscribirse previamente para asegurar su cupo en la experiencia.

Uno de los principales atractivos de la jornada es la invitación a finalizar el recorrido en la Plaza de Bolívar, uno de los lugares más emblemáticos de Bogotá. Allí, el IDPC ofrece un espacio abierto para públicos de todas las edades, donde se desarrollarán múltiples actividades dedicadas al patrimonio. Entre las opciones disponibles se destaca la “aprobatón de trámites”, muestra de publicaciones del sello editorial del instituto y del centro de documentación, así como juegos y actividades patrimoniales pensadas para compartir en familia o con amigos. Al llegar la noche, la Plaza de Bolívar se convertirá en el escenario de una experiencia iluminada, en la cual, según el IDPC, se evocarán algunos episodios relevantes de la historia bogotana a través de un espectáculo de luz.

La combinación de actividades lúdicas, recorridos históricos y experiencias sensoriales en el corazón de la ciudad busca fortalecer el sentido de pertenencia, promover el conocimiento del patrimonio local y celebrar dos décadas de trabajo del IDPC en Bogotá.

¿Cómo participar en el recorrido ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ durante el Mes del Patrimonio?

Para hacer parte del recorrido, los interesados deben inscribirse previamente a través de la plataforma oficial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Aunque la entrada no tiene costo, solo aquellos que registren su participación podrán acceder a la experiencia programada para el 18 de septiembre de 2026.

¿Qué actividades ofrecerá el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la Plaza de Bolívar?

En la Plaza de Bolívar, el IDPC tiene previstas actividades como la aprobatón de trámites, exhibiciones literarias, juegos patrimoniales y un cierre nocturno especial mediante un espectáculo de luces. Estas propuestas buscan acercar a la ciudadanía al patrimonio de Bogotá y crear espacios en los que se valora y comparte la memoria local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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