Por: El Espectador

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Bogotá vive una transformación urbana sin precedentes: con más de 1.200 frentes de obra pública activos y proyectos privados en marcha o planeados, la ciudad enfrenta una presión inédita sobre su movilidad. Estas obras, tanto de vivienda como de comercio, se concentran alrededor de grandes infraestructuras como el Metro y el sistema de transporte Transmilenio, lo que ha tenido un impacto directo en la dinámica diaria de quienes transitan por la capital. Cada cierre de vía, necesario para avanzar en los proyectos, lleva consigo un aumento de los embotellamientos, incrementando de manera notable los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos.

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Consciente del desafío que representa esta situación, la Secretaría de Movilidad de Bogotá emitió la Resolución 1306348 de 2026. Según información recogida, este documento actualiza las reglas que deben seguir los desarrolladores urbanos y establece nuevas exigencias tanto para pequeños desarrollos inmobiliarios, es decir, aquellos menores a 100 unidades, como para proyectos de mayor magnitud. La medida busca aliviar la carga sobre el sistema de movilidad y ordenar el crecimiento inmobiliario en torno a las nuevas infraestructuras de transporte, especialmente ante la creciente ola constructiva que anticipan las autoridades.

El alcalde Carlos Fernando Galán ha señalado que el desarrollo de la Primera Línea del Metro podría detonar un auge urbano capaz de desafiar incluso la solución de transporte que ofrece esta megaobra. El escenario se vuelve evidente al analizar datos presentados por la Mesa de Expertos de Movilidad de ProBogotá: predios ubicados a menos de 800 metros de las futuras estaciones experimentaron un aumento promedio de valorización del 11,7 % desde el anuncio de la obra en 2019, al cual se sumó un 8,8 % adicional una vez iniciada la fase de construcción. Esta tendencia se replica cerca del trazado de la Segunda Línea, donde la proyección de valorización alcanza el 11,8 %. El efecto es claro: un repunte significativo en el valor de los inmuebles generará nuevos proyectos inmobiliarios en el entorno inmediato.

Este fenómeno marca el pulso del crecimiento urbano en la capital, pero también plantea importantes desafíos en términos de movilidad y calidad de vida para los bogotanos, quienes enfrentan las consecuencias de la simultaneidad de obras y las transformaciones derivadas del desarrollo de las grandes infraestructuras.

¿Por qué la construcción del Metro en Bogotá incrementa la valorización de los predios cercanos?

El desarrollo de la Primera Línea del Metro ha impulsado la valorización de los predios aledaños debido a la proyección de mayor conectividad y facilidades de transporte. Según la Mesa de Expertos de Movilidad de ProBogotá, solo el anuncio e inicio de la obra ya generaron incrementos promedio de hasta el 20,5 % en el valor de los inmuebles cercanos a las estaciones, ante la expectativa de mayor demanda y desarrollo en la zona.

¿Qué cambios introduce la Resolución 1306348 de 2026 para desarrollos inmobiliarios en Bogotá?

Con la expedición de la Resolución 1306348 de 2026, la Secretaría de Movilidad de Bogotá impuso reglas actualizadas y exigencias más estrictas tanto para desarrollos inmobiliarios pequeños como grandes. Estas medidas pretenden asegurar que los nuevos proyectos contribuyan a mejorar el flujo vial y reduzcan el impacto negativo de las obras sobre la movilidad de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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