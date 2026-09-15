Por: Portal Bogotá

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‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ es una iniciativa significativa para la memoria y el patrimonio de la capital del país. Este miércoles 18 de septiembre de 2026 se celebrará una actividad especial organizada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), que propone un recorrido por la memoria de Bogotá en el marco del Mes del Patrimonio. La cita está programada para las 3:30 de la tarde y la participación será gratuita con inscripción previa, según lo informado por el propio IDPC.

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El evento se plantea como una oportunidad para conmemorar los 20 años del IDPC, entidad que desde su fundación se ha dedicado a resguardar, promover y enseñar el patrimonio cultural de la ciudad. A través de esta jornada, los asistentes podrán visitar casas patrimoniales, archivos históricos, vestigios arqueológicos y otros espacios emblemáticos que reflejan distintas etapas en la historia de Bogotá. De acuerdo con el Instituto, la actividad permitirá observar las transformaciones que han influido en la manera como la ciudadanía comprende, protege y valora su patrimonio.

El recorrido tendrá como punto de encuentro la Casa Genoveva, ubicada en la calle 12B #2-58, en pleno centro de la ciudad. Desde allí, los participantes descubrirán no solo la riqueza arquitectónica y documental de la capital, sino también la huella que deja el trabajo realizado por el IDPC durante dos décadas por la memoria, la identidad y el sentido de pertenencia en Bogotá.

La celebración no termina con el recorrido. De acuerdo con el IDPC y el portal bogota.gov.co, al final de la jornada se invita a todos a llegar a la emblemática Plaza de Bolívar. En este espacio histórico se desarrollará una jornada abierta para diversos públicos, con actividades especialmente pensadas para disfrutar con familia y amigos. Entre las propuestas, destaca una ‘aprobatón’ de trámites, exhibición de publicaciones realizadas por el sello editorial del IDPC y del Centro de Documentación, juegos patrimoniales y otras experiencias interactivas pensadas para el enriquecimiento cultural.

Como cierre especial, cuando oscurezca, la Plaza de Bolívar se transformará por medio de la luz: una propuesta artística evocará episodios clave de la historia bogotana, permitiendo que los asistentes se conecten con el pasado de la ciudad de una forma inmersiva y emotiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades principales del evento ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ del IDPC en septiembre de 2026?

El evento incluye un recorrido guiado por casas patrimoniales y espacios históricos de la ciudad, punto de encuentro en la Casa Genoveva, actividades para el público en la Plaza de Bolívar como aprobaciones de trámites, exhibición de publicaciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, juegos interactivos y una experiencia artística nocturna que utiliza la luz para rememorar la historia de Bogotá.

¿Qué significa patrimonio cultural y cómo lo protege el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural?

Patrimonio cultural se refiere al conjunto de bienes materiales e inmateriales que representan la identidad y la memoria de una sociedad. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural trabaja en la conservación, promoción y difusión de estos bienes, organizando eventos, restaurando lugares históricos y fomentando la educación ciudadana sobre la importancia de preservar el legado cultural de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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