Por: Portal Bogotá

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El próximo miércoles 18 de septiembre de 2026 se llevará a cabo en Bogotá una invitación especial para quienes deseen acercarse al pasado y la identidad de la ciudad. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) ha organizado "un recorrido por la memoria de Bogotá en el Mes del Patrimonio", actividad gratuita con inscripción previa, que busca celebrar los 20 años de esta entidad dedicada a resguardar y difundir el patrimonio capitalino, de acuerdo con información compartida por el portal oficial del Distrito.

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Este evento invita a los asistentes a recorrer casas patrimoniales, archivos históricos, vestigios arqueológicos y diferentes espacios emblemáticos de Bogotá. De acuerdo con el IDPC, el propósito es que los participantes conozcan de primera mano algunas de las transformaciones urbanas, históricas y culturales que han influido en la manera en que se entiende y se protege el rico patrimonio bogotano.

Durante dos décadas, el IDPC ha trabajado en varias tareas, como la conservación de edificaciones históricas, la recuperación de archivos y la protección de espacios que son parte fundamental de la memoria de la ciudad. Esta labor es el eje del recorrido, que permitirá descubrir y reflexionar sobre las huellas que el instituto ha dejado a lo largo de los años en Bogotá. Según la agenda oficial, el punto de encuentro será en la Casa Genoveva, localizada en la calle 12B #2-58, en pleno centro de la ciudad, epicentro del patrimonio capitalino.

La celebración continuará en la icónica Plaza de Bolívar. Allí, los asistentes podrán disfrutar de una jornada con actividades abiertas al público de todas las edades. Entre las propuestas se destacan la "aprobatón" de trámites relacionados con el patrimonio, exhibiciones de publicaciones del Sello Editorial del IDPC y del Centro de Documentación, juegos que buscan acercar a las familias y amigos a estos temas, y otras actividades recreativas y formativas.

Al caer la noche, la Plaza de Bolívar se transformará en un escenario de evocación a través de la luz: se representarán algunos de los episodios más relevantes que han marcado la historia de la plaza y, por extensión, de la ciudad misma. Esta serie de eventos y recorridos están pensados para profundizar el sentido de pertenencia y la relación de los bogotanos con su pasado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse al recorrido patrimonial de Bogotá organizado por el IDPC?

Para participar en el recorrido patrimonial del Mes del Patrimonio, que organiza el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), es necesario registrarse previamente. La entrada es libre, pero el cupo depende de la inscripción previa, que debe hacerse siguiendo las instrucciones publicadas por el IDPC a través de sus canales oficiales.

¿Qué tipo de actividades ofrece la jornada patrimonial en la Plaza de Bolívar?

La jornada patrimonial en la Plaza de Bolívar incluye actividades para todo público: desde trámites y exhibiciones de publicaciones hasta juegos patrimoniales y experiencias nocturnas que permiten a los asistentes acercarse, conocer y disfrutar el patrimonio de Bogotá en un ambiente familiar y educativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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