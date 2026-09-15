Por: Portal Bogotá

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La movilidad en el centro de la capital vivirá un cambio significativo por cuenta de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. De acuerdo con información publicada por el portal oficial del gobierno de la ciudad, la estación temporal Calle 22 de TransMilenio, ubicada sobre la avenida Caracas, afrontará un cierre total y continuo desde el viernes 11 de octubre a las 11:00 p. m. hasta el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m. Este cierre será crucial para avanzar en el desarrollo de la infraestructura del metro, que es uno de los proyectos más emblemáticos de movilidad para Bogotá.

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Luego de esta intervención inicial, la estación tendrá un funcionamiento limitado a través de cierres nocturnos y durante los fines de semana. Según la Alcaldía, la nueva jornada de operación será de la siguiente manera: de lunes a viernes, la estación permanecerá cerrada todas las noches entre las 11:00 p. m. y las 4:30 a. m.; los fines de semana el cierre será continuo desde el viernes a las 11:00 p. m. hasta el lunes a las 4:30 a. m., extendiéndose hasta el martes en caso de festivo.

Durante el periodo de cierre de la estación Calle 22, TransMilenio —sistema de transporte masivo por buses articulados en Bogotá— ha dispuesto alternativas para los ciudadanos. Los servicios troncales B13 y H13 harán parada temporal en el vagón 2 de la estación Calle 26 - Atrio. No obstante, el resto de las rutas que normalmente atendían la estación Calle 22, tanto en el vagón 1 (líneas 3, 5, 8, A61, B13, F61, H20) como en el vagón 2 (líneas 3, 5, 8, C15, D20, H13, H15), no realizarán parada en ese punto durante los horarios afectados por el cierre.

La Alcaldía y TransMilenio recomiendan a los usuarios planificar con anticipación sus recorridos. Invitan a consultar las alternativas de viaje y posibles desvíos a través de la aplicación TransMiApp o en la página oficial del sistema. Además, recuerdan la importancia de mantener la tarjeta TuLlave recargada y personalizada, pues es la herramienta indispensable para ingresar y usar el sistema durante el cierre y los cambios en la operación.

Quienes transitan habitualmente por la avenida Caracas deberán anticipar el impacto de estos cambios en su rutina, en el marco de una transformación urbana que busca mejorar la movilidad a largo plazo para todos los habitantes de la ciudad.

¿Cuándo empieza y termina el cierre de la estación Calle 22 de TransMilenio por las obras del Metro de Bogotá?

El cierre total de la estación Calle 22 de TransMilenio comenzará el viernes 11 de octubre a las 11:00 p. m. y finalizará el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m., según información oficial de la Alcaldía de Bogotá. Posteriormente, habrá cierres nocturnos y de fin de semana, adaptándose el esquema de operación mientras avanzan las obras.

¿Qué rutas y alternativas estarán disponibles durante el cierre de la estación Calle 22 por trabajos en la Línea 1 del Metro?

Durante el cierre, solo los servicios B13 y H13 realizarán una parada temporal en el vagón 2 de la estación Calle 26 - Atrio. Las demás rutas habituales por la estación Calle 22 no prestarán servicio en ese punto en los horarios de cierre. Se recomienda a los pasajeros usar la aplicación TransMiApp y la página oficial de TransMilenio para consultar opciones de viaje y planificar sus trayectos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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