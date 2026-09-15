Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá experimentará cambios significativos en su movilidad, debido al avance en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Según información publicada por el portal oficial de la Alcaldía y TransMilenio, el cierre total y continuo de la estación temporal Calle 22 de TransMilenio, ubicada en la avenida Caracas en el centro de la capital, será efectivo desde el viernes 11 de octubre a las 11:00 p. m. hasta el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m. Esta medida responde a la necesidad de intervenir la infraestructura como parte fundamental del desarrollo del principal sistema de transporte ferroviario de la ciudad.

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Este cierre representa una de las acciones más relevantes en el marco de la transformación urbana que vive la capital colombiana. De acuerdo con TransMilenio, después de este periodo de intervención inicial, la estación Calle 22 mantendrá un esquema de cierres nocturnos y durante los fines de semana. De lunes a viernes, los usuarios encontrarán la estación sin servicio entre las 11:00 p. m. y las 4:30 a. m. Por otro lado, el cierre será continuo desde el viernes a las 11:00 p. m. hasta el lunes a las 4:30 a. m. En caso de fines de semana festivos, el cierre se extenderá hasta el martes a las 4:30 a. m.

Durante los cierres, los servicios troncales también se verán modificados. TransMilenio anunció que, mientras duren las obras, las rutas B13 y H13 realizarán una parada temporal en el vagón 2 de la estación Calle 26 - Atrio. Sin embargo, el resto de las rutas habituales que circulan por la estación Calle 22, tanto en el vagón 1 (en donde operan 3, 5, 8, A61, B13, F61, H20) como en el vagón 2 (con servicios 3, 5, 8, C15, D20, H13, H15), no prestarán paradas en Calle 22 en los horarios del cierre.

Por ello, las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus recorridos con anticipación utilizando las herramientas tecnológicas oficiales como la aplicación TransMiApp y la página web de TransMilenio. Se recuerda también la importancia de mantener la tarjeta TuLlave recargada y personalizada para evitar contratiempos en el sistema de pago. La medida busca reducir el impacto en la movilidad de la ciudad y mitigar posibles congestiones durante el tiempo que duren los trabajos.

¿Por qué se cierra la estación Calle 22 de TransMilenio en Bogotá?

La estación temporal Calle 22 de TransMilenio se cierra totalmente debido a las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, de acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía y TransMilenio. Esta intervención es necesaria para continuar con el avance de las obras y garantizar la transición adecuada de la infraestructura de transporte en la ciudad.

¿Qué servicios de TransMilenio cambian durante el cierre de la estación Calle 22?

Con el cierre de la estación Calle 22, los servicios B13 y H13 harán una parada temporal en el vagón 2 de la estación Calle 26 - Atrio, según lo informado por TransMilenio. Otras rutas que usualmente prestan servicio en Calle 22 no tendrán parada durante los horarios y fechas establecidas para el cierre, por lo que se recomienda planificar con antelación el viaje.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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